Евростат опубликовал статистику выдачи паспортов: сколько украинцев стали гражданами стран ЕС

По итогам 2022 года Европейский Союз выдал 989 тыс. новых паспортов. Среди них 30 тысяч украинцев стали гражданами стран ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на статистику Евростата.



30 тысяч украинцев получили паспорт гражданина страны ЕС. Фото из открытых источников

Согласно данным Евростата, в 2022 году 989 тыс. человек получили гражданство стран ЕС, где они проживали. Это на 20% более высокий показатель, чем в 2021 году.

Больше новых гражданств выдала Италия – более 213 тыс., или же 22% от общего количества в ЕС. На втором месте оказалась Испания – 181,8 тыс. новых гражданств (18%). А тройку лидеров по выдаче паспортов замыкает Германия – 166,6 (17%).

Группой, получившей наибольшее количество гражданств от Европейского Союза, стали жители Марокко, получившие 112,7 тыс. паспортов стран ЕС. Второй по величине группой были граждане Сирии – 90,4 тыс. новых гражданств, за которым следовали албанцы – 50,3 тыс. гражданств.

Выдача новейших гражданств в Европейском Союзе. Данные Евростата

Украина оказалась на шестой позиции в этом рейтинге. Согласно данным Евростата, в 2022 году 30 тыс. украинцев получили гражданство стран ЕС. Отметим, что это те украинцы, которые жили в Европейском Союзе до полномасштабного вторжения.

87% всех получивших гражданство стран ЕС были гражданами страны, не входящей в ЕС. Граждане другой страны ЕС, чем страна проживания, составили 12%. Остальные имели неизвестное предыдущее гражданство – 1%, или были лицами без гражданства – 0,7%.

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