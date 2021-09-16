Фальсификации и нарушение прав человека: может ли ЕС не признать выборы в Госдуму РФ

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Елизавета Черных
Депутаты Европарламента призвали Европейский Союз быть готовым не признавать парламент России и исключить ее из международных организаций с парламентскими ассамблеями, если выборы в Госдуму РФ в 2021 году признают фальсифицированными и такими, которые прошли с нарушениями международного права и демократических принципов.
Может ли Евросоюз не признать выборы в Госдуму РФ - фото из открытых источников
Упор делается на нарушения прав внутри РФ. А есть еще ситуация в Крыму, ОРДЛО, жителей которых массово привлекают к этим выборам.
Есть ли вероятность, что ЕС решится не признавать эти выборы? Как могут развиваться события дальше? Ответы на эти вопросы, издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.
Доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин считает, что шансы формального непризнания Госдумы как органа власти РФ со стороны европейских стран или ЕС в целом – незначительные.
В то же время, подчеркивает Борис Бабин, очевидно, что Госдума не будет восприниматься как демократически избранный парламент. И отношение к ней будет соответствующее – по определению.
Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", акцентирует, что результаты голосования и содержание документа (Доклада о перспективе отношений Евросоюза и России) – более глубокие, поскольку касаются не только выборов в Госдуму.
По его мнению, можно сказать, что это – один из первых результатов Крымской платформы, саммит которой прошел в августе.
Ранее издание "Комментарии" писало, что в партии Путина признались — Россия захватила Донбасс.
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