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Главная Новости Мир ЕС Фальсификации и нарушение прав человека: может ли ЕС не признать выборы в Госдуму РФ
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Фальсификации и нарушение прав человека: может ли ЕС не признать выборы в Госдуму РФ

Выборы в Государственную думу РФ должны состояться 17-19 сентября 2021 года

сегодня, 09:55
Автор:

Елизавета Черных

Депутаты Европарламента призвали Европейский Союз быть готовым не признавать парламент России и исключить ее из международных организаций с парламентскими ассамблеями, если выборы в Госдуму РФ в 2021 году признают фальсифицированными и такими, которые прошли с нарушениями международного права и демократических принципов.

Фальсификации и нарушение прав человека: может ли ЕС не признать выборы в Госдуму РФ

Может ли Евросоюз не признать выборы в Госдуму РФ - фото из открытых источников

Упор делается на нарушения прав внутри РФ. А есть еще ситуация в Крыму, ОРДЛО, жителей которых массово привлекают к этим выборам.

Есть ли вероятность, что ЕС решится не признавать эти выборы? Как могут развиваться события дальше? Ответы на эти вопросы, издание "Комментарии" искало вместе с экспертами. 

Госдума не будет восприниматься как демократически избранный парламент

Доктор юридических наук экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин считает, что шансы формального непризнания Госдумы как органа власти РФ со стороны европейских стран или ЕС в целом – незначительные.

"Такой практики в межгосударственных отношениях практически не существует, – поясняет эксперт. – Единственная возможная юридическая перспектива – это обсуждение полномочности новых российских "парламентариев" в ПАСЕ".

В то же время, подчеркивает Борис Бабин, очевидно, что Госдума не будет восприниматься как демократически избранный парламент. И отношение к ней будет соответствующее – по определению.

Еврокомиссии дается указание совершенствовать системы антироссийских санкций, чтобы российский бизнес имел всё меньше возможностей их избегать

Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", акцентирует, что результаты голосования и содержание документа (Доклада о перспективе отношений Евросоюза и России) – более глубокие, поскольку касаются не только выборов в Госдуму.

"Европарламент снова утвердил документ, в котором говорится о фактической оккупации ОРДЛО. И что никакого возвращения или нормализации в отношениях не произойдет, пока Россия не прекратит оккупацию Крыма и Донбасса. Еврокомиссии дается указание совершенствовать системы антироссийских санкций, чтобы российский бизнес имел всё меньше возможностей их избегать", – отмечает Петр Бурковский.

По его мнению, можно сказать, что это – один из первых результатов Крымской платформы, саммит которой прошел в августе.

"И это только начало, – прогнозирует Петр Бурковский. – В Кремле, наверное, это тоже понимают. Кроме того, "Северный поток-2" также идентифицирован как угроза. И парламентарии призывают к его остановке. Здесь Россию тоже ждут серьезные проблемы".

Ранее издание "Комментарии" писало, что в партии Путина признались — Россия захватила Донбасс




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Источник: https://comments.ua/
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