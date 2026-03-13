logo

Фицо призвали ни в коем случае не ехать в Киев: Украина ответила
НОВОСТИ

Фицо призвали ни в коем случае не ехать в Киев: Украина ответила

В правительстве Словакии назвали странную причину, почему Фицо не стоит ехать в Украину

13 марта 2026, 13:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В правительстве Словакии публично призвали премьера Роберта Фицо даже не рассматривать идею поездки в Украину, куда его пригласил президент Владимир Зеленский. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил министр сельского хозяйства Словакии Ричард Такач.

Фицо призвали ни в коем случае не ехать в Киев: Украина ответила

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

По словам Такача, в Украине якобы "есть люди, способные застрелить" словацкого премьера. Именно поэтому он считает, что Фицо не должен ехать в Киев.

Такач сделал заявление после слов Зеленского об венгерском премьере Викторе Орбане. Он блокирует выделение помощи Украине от Евросоюза. В частности, Зеленский заявлял, что даст адрес Виктора Орбана бойцам ВСУ, если тот будет дальше блокировать кредит.

Следует отметить, что посольство Украины в Братиславе назвало слова Такача манипулятивными и оторванными от реальности.

В посольстве акцентировали: с начала полномасштабного вторжения в Украину безопасно посетили сотни мировых лидеров, министров и иностранных делегаций – и не только в Киеве, но и в прифронтовых районах и на деоккупированных территориях.

Среди словацких гостей были тогдашний премьер Эдуард Гегер и бывшая президент Зузана Чапутова. Фицо же одно время приезжал только в Ужгород.

Читайте на портале "Комментарии" — европейские страны ищут способ обеспечить финансирование Украины даже в случае, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать масштабный кредит на 90 млрд евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

На следующей неделе лидеры Евросоюза соберутся в Брюсселе, чтобы попытаться убедить премьер-министра Венгрии Виктор Орбан и главу правительства Словакии Роберт Фицо поддержать решение о предоставлении Киеву большого пакета финансовой помощи. Эти средства должны покрыть около двух третей потребностей Украины для продолжения сопротивления российскому вторжению до конца 2027 года.




