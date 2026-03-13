Фіцо закликали у жодному разі не їхати до Києва: Україна відповіла

В уряді Словаччини публічно закликали прем'єра Роберта Фіцо навіть не розглядати ідею поїздки до України, куди його запросив президент Володимир Зеленський. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач.

Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

За словами Такача, в Україні нібито "є люди, здатні застрелити" словацького прем'єра. Саме тому він вважає, що Фіцо не повинен їхати до Києва.

Такач зробив заяву після слів Зеленського про угорського прем'єра Віктора Орбана. Той блокує виділення допомоги Україні від Євросоюзу. Зокрема, Зеленський заявляв, що дасть адресу Віктора Орбана бійцям ЗСУ, якщо той далі блокуватиме кредит.

Варто зауважити, що посольство України в Братиславі назвало слова Такача маніпулятивними та відірваними від реальності.

У посольстві акцентували: з початку повномасштабного вторгнення Україну безпечно відвідали сотні світових лідерів, міністрів та іноземних делегацій – і не лише в Києві, а й у прифронтових районах та на деокупованих територіях.

Серед словацьких гостей були тодішній прем'єр Едуард Гегер і колишня президентка Зузана Чапутова. Фіцо ж у свій час приїжджав лише до Ужгорода.

