Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении заявил, что его страна может принять новые меры в отношении Украины из-за прекращения поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Политик сообщил, что на фоне этой ситуации в Словакии объявлено чрезвычайное положение в сфере нефтеснабжения. Он отметил, что решение президента Украины Владимира Зеленского привело к серьезным практическим трудностям для словацкого энергетического рынка.

Фицо подчеркнул, что Словакия и Венгрия имеют законное право получать российскую нефть до конца 2027 года не только через трубопровод "Дружба", но и по морскому пути. По его мнению, ситуацию усложняет и геополитическое напряжение, в том числе конфликт США и Израиля с Ираном, что влияет на мировые поставки энергоносителей.

Политик выразил возмущение тем, что несмотря на поддержку ЕС в отношении Украины, как международная организация Европейский Союз не способен убедить или заставить Зеленского разрешить срочную проверку поврежденного трубопровода и его быстрый ремонт. Фицо заявил, что если украинское руководство и дальше будет сознательно создавать экономические трудности, Словакия будет вынуждена применить дальнейшие меры против Киева.

Кроме того, премьер поднял вопрос, не является ли задержка возобновления поставок нефти сознательной попыткой полностью изолировать Словакию и Венгрию от российских энергоресурсов. Фицо также намекнул, что постоянное блокирование поставок нефти может иметь политический мотив, ведь оно якобы вмешивается в избирательный процесс в Венгрии с целью смены правительства на более проукраинский.

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз планирует значительно повысить оборонную готовность к 2030 году, опираясь на уроки, извлеченные из войны России против Украины. Выводы Европейского совета подчеркивают, что конфликт на востоке Европы остается серьезным вызовом безопасности ЕС и требует активизации подготовки и укрепления военных способностей в тесной координации с НАТО.