Фіцо в істериці заговорив про нове покарання для України: озвучено термінову вимогу
Фіцо в істериці заговорив про нове покарання для України: озвучено термінову вимогу

Політик стверджує, що ЄС не здатний примусити президента Зеленського погодитися на термінову перевірку пошкодженого трубопроводу

20 березня 2026, 10:25
Клименко Елена

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відеозверненні заявив, що його країна може вжити нових заходів щодо України через припинення постачання російської нафти по трубопроводу "Дружба". Політик повідомив, що на тлі цієї ситуації у Словаччині оголошено надзвичайний стан у сфері нафтопостачання. Він зазначив, що рішення президента України Володимира Зеленського призвело до серйозних практичних труднощів для словацького енергетичного ринку.

Фіцо в істериці заговорив про нове покарання для України: озвучено термінову вимогу

Фото: з відкритих джерел

Фіцо підкреслив, що Словаччина та Угорщина мають законне право отримувати російську нафту до кінця 2027 року не лише через трубопровід "Дружба", а й морським шляхом. На його думку, ситуацію ускладнює і геополітична напруга, зокрема конфлікт США та Ізраїлю з Іраном, що впливає на світові постачання енергоносіїв.

Політик висловив обурення тим, що, попри підтримку ЄС щодо України, як міжнародна організація Європейський Союз не здатен переконати чи примусити Зеленського дозволити термінову перевірку пошкодженого трубопроводу та його швидкий ремонт. Фіцо заявив, що якщо українське керівництво й надалі свідомо створюватиме економічні труднощі, Словаччина буде змушена застосувати подальші заходи проти Києва.

Крім того, прем’єр порушив питання, чи не є затримка відновлення постачань нафти свідомою спробою повністю ізолювати Словаччину та Угорщину від російських енергоресурсів. Фіцо також натякнув, що постійне блокування постачання нафти може мати політичний мотив, адже воно нібито втручається у виборчий процес в Угорщині з метою зміни уряду на більш проукраїнський.

Як вже писали "Коментарі", Європейський Союз планує значно підвищити оборонну готовність до 2030 року, спираючись на уроки, отримані з війни Росії проти України. Висновки Європейської ради підкреслюють, що конфлікт на сході Європи залишається серйозним викликом для безпеки ЄС і вимагає активізації підготовки та зміцнення військових спроможностей у тісній координації з НАТО.



