Финляндия закрыла границы для граждан России

29 сентября правительство Финляндии сообщило, что закрывает свои границы для пересечения россиян. Закрытие границ начало действовать с 00:00 30 сентября. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на финских чиновников.

Финляндия закрыла границы для граждан РФ. Фото с открытых источников

Финляндия несколько недель позволяла пересекать гражданам Российской Федерации свою границу, в то время как сопредельные с РФ страны Балтии ввели ограничения на въезд на свою территорию. Теперь же финны сменили свои предварительные указания и закрыли границу для российских туристов.

Такие действия правительство Финляндии приняло из-за резкого повышения россиян на пунктах пропуска в их страну. Как отмечают чиновники, финскую границу за минувшие выходные пересекли 17 тыс. российских граждан. Такой всплеск миграции россиян вызван частичной мобилизацией, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, действия россиян угрожают Финляндии.

"Въезд российских граждан с туристической целью в Финляндию ставит под угрозу международные отношения Финляндии", – сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Кроме того, Хаависто подчеркнул, что, несмотря на запрет, россияне смогут приезжать в Финляндию, но только при нескольких условиях. Въезд разрешен тем гражданам РФ, которые едут на учебу, работу в Финляндию или имеют семью в этой стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Литва, Латвия и Эстония решили запретить въезд гражданам Российской Федерации на свою территорию.

Также "Комментарии" писали о проблемах с мобилизацией в РФ и новых указаниях Путина на этот счет. Президент России заявил, что их военные защищают безопасность своей страны.













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