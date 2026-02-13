Фон дер Ляен на весь мир устроила категорический демарш Трампа: что известно

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен решила не участвовать в учредительном заседании так называемого Совета мира, который инициировал президент США Дональд Трамп. Мероприятие запланировано на 19 февраля в США, сообщает "Европейская правда".

Причиной такого решения стали оговорки Европейского Союза относительно соответствия некоторых положений инициативы международному праву.

Спикер Еврокомиссии подтвердил, что фон дер Ляен получила официальное приглашение на первое заседание Совета мира. В то же время в Брюсселе сохраняют критическую позицию по отдельным элементам хартии этого Совета. По его словам, вопросы касаются сферы действия инициативы, механизмов управления и совместимости с положениями Устава ООН.

"Президент фон дер Ляен получила приглашение на заседание Совета мира, которое состоится 19 февраля. Наша позиция остается неизменной и была четкой с самого начала: у нас есть ряд вопросов относительно отдельных элементов Хартии Совета мира, связанных с ее сферой охвата, управлением и соответствием Устава ООН", – заявил представитель Еврокомиссии.

Тем не менее, ЕС подчеркивает готовность сотрудничать с Соединенными Штатами в поисках мирного урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

"Мы активно взаимодействуем с США, чтобы совместно найти пути достижения этой цели", — добавил он.

В Брюсселе уточнили, что поддерживают инициативы, направленные на разработку всеобъемлющего мирного плана для Газы, и готовы присоединяться к отдельным мерам Совета мира, если они будут согласованы с международными нормами и резолюциями Совбеза ООН. Представители Еврокомиссии отметили, что Совет мира может выполнять функции переходной администрации согласно резолюции Совбеза ООН 2803, однако окончательные условия сотрудничества еще не обсуждаются.

