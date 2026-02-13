logo

Фон дер Ляен на весь мир устроила категорический демарш Трампа: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Фон дер Ляен на весь мир устроила категорический демарш Трампа: что известно

Еврокомиссия подвергла сомнению совместимость инициативы с Уставом ООН

13 февраля 2026, 14:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен решила не участвовать в учредительном заседании так называемого Совета мира, который инициировал президент США Дональд Трамп. Мероприятие запланировано на 19 февраля в США, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляен на весь мир устроила категорический демарш Трампа: что известно

Фото: из открытых источников

Причиной такого решения стали оговорки Европейского Союза относительно соответствия некоторых положений инициативы международному праву.

Спикер Еврокомиссии подтвердил, что фон дер Ляен получила официальное приглашение на первое заседание Совета мира. В то же время в Брюсселе сохраняют критическую позицию по отдельным элементам хартии этого Совета. По его словам, вопросы касаются сферы действия инициативы, механизмов управления и совместимости с положениями Устава ООН.

"Президент фон дер Ляен получила приглашение на заседание Совета мира, которое состоится 19 февраля. Наша позиция остается неизменной и была четкой с самого начала: у нас есть ряд вопросов относительно отдельных элементов Хартии Совета мира, связанных с ее сферой охвата, управлением и соответствием Устава ООН", – заявил представитель Еврокомиссии.

Тем не менее, ЕС подчеркивает готовность сотрудничать с Соединенными Штатами в поисках мирного урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

"Мы активно взаимодействуем с США, чтобы совместно найти пути достижения этой цели", — добавил он.

В Брюсселе уточнили, что поддерживают инициативы, направленные на разработку всеобъемлющего мирного плана для Газы, и готовы присоединяться к отдельным мерам Совета мира, если они будут согласованы с международными нормами и резолюциями Совбеза ООН. Представители Еврокомиссии отметили, что Совет мира может выполнять функции переходной администрации согласно резолюции Совбеза ООН 2803, однако окончательные условия сотрудничества еще не обсуждаются.

Как уже писали "Комментарии", Украина продолжает курс на членство в Европейском Союзе, однако процесс усложняется из-за политической позиции правительства Виктор Орбан. По словам спикера Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, блокирование носит сугубо политический характер и никоим образом не связано с выполнением Киевом критериев ЕС.



