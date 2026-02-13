logo_ukra

Фон дер Ляєн на весь світ влаштувала категоричний демарш Трампу: що відомо

Єврокомісія поставила під сумнів сумісність ініціативи зі Статутом ООН

13 лютого 2026, 14:50
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вирішила не брати участь в установчому засіданні так званої Ради миру, яку ініціював президент США Дональд Трамп. Захід запланований на 19 лютого у США, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн на весь світ влаштувала категоричний демарш Трампу: що відомо

Фото: з відкритих джерел

Причиною такого рішення стали застереження Європейського Союзу щодо відповідності деяких положень ініціативи міжнародному праву.

Речник Єврокомісії підтвердив, що фон дер Ляєн отримала офіційне запрошення на перше засідання Ради миру. Водночас у Брюсселі зберігають критичну позицію щодо окремих елементів хартії цієї Ради. За його словами, питання стосуються сфери дії ініціативи, механізмів управління та сумісності з положеннями Статуту ООН.

"Президентка фон дер Ляєн отримала запрошення на засідання Ради миру, що відбудеться 19 лютого. Наша позиція залишається незмінною і була чіткою з самого початку: у нас є низка запитань щодо окремих елементів Хартії Ради миру, пов’язаних із її сферою охоплення, управлінням та відповідністю Статуту ООН", – заявив речник Єврокомісії.

Попри це, ЄС підкреслює готовність співпрацювати зі Сполученими Штатами у пошуках мирного врегулювання конфліктів на Близькому Сході.

"Ми активно взаємодіємо з США, щоб спільно знайти шляхи досягнення цієї мети", – додав він.

У Брюсселі уточнили, що підтримують ініціативи, спрямовані на розробку всеосяжного мирного плану для Гази, і готові долучатися до окремих заходів Ради миру, якщо вони будуть узгоджені з міжнародними нормами та резолюціями Ради безпеки ООН. Представники Єврокомісії зазначили, що Рада миру може виконувати функції перехідної адміністрації згідно з резолюцією Радбезу ООН 2803, проте остаточні умови співпраці ще обговорюються.

Як вже писали "Коментарі", Україна продовжує курс на членство в Європейському Союзі, проте процес ускладнюється через політичну позицію уряду Віктор Орбан. За словами речника Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, блокування має суто політичний характер і жодним чином не пов’язане з виконанням Києвом критеріїв ЄС.



