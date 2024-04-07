Фон дер Ляен сделала решительное заявление о "друзьях Путина"

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что так называемые "друзья Путина" пытаются "украсть будущее Европы". По ее словам, Россия пытается не только "стереть Украину", но повлиять на всю территорию Европы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Euractiv.



Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Урсула фон дер Ляен во время своего предвыборного выступления в Греции подвергла критике союзников российского диктатора Владимира Путина в Европе. По ее словам, Европа поддается вызовам как извне, так и изнутри, а Путин не остановится на Украине.

"Агрессия России шире: она годами совершает гибридные атаки против Европы. То ли из-за кибератак, то ли из-за манипулирования социальными медиа, то ли с помощью инструментализации мигрантов", — говорит фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что "друзья Путина", которые уже находятся в Европе, хотят "переписать нашу историю и похитить наше будущее под видом популистов или демагогов". По ее словам, главная задача Европы в последующие месяцы это дать отпор таким действиям пророссийским деятелям.

Фон дер Ляен не назвала конкретных имен, которых она имела в виду под словами "друзья Путина". Подобные тезисы озвучил и канцлер Германии Олаф Шольц, выступивший с речью в Румынии. По его словам, есть угрозы для Европы со стороны правых популистов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом президенте Словакии, осудившем вторжение Путина, однако выступившим против помощи Украине.

Также "Комментарии" писали об Олафе Шольце, который сделал заявление о возможном моменте окончания войны в Украине.