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Формула мира Зеленского: в ЕС сделали тревожное заявление

Жозеп Боррель заявил, что формула мира Зеленского является единственным выходом из войны в Украине, однако Россия не примет ее

сегодня, 13:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Формула мира президента Украины Владимира Зеленского уникальна, однако Россия не поддержит ее ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на "La Repubblica".

Формула мира Зеленского: в ЕС сделали тревожное заявление

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Главный дипломат Евросоюза отметил, предложенный Китаем мирный план является мечтой и списком желаний.


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"Китайский мирный план нельзя назвать таким, это мечта, список желаний. Единственный мирный план — это план Зеленского, но Россия никогда его не примет", — отметил Боррель во время выступления на конференции, организованной Европейским университетским институтом во Флоренции.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне идущих который месяц разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ, участились атаки дронов – как по территории Украины, так и по территории России, а также временно оккупированного Крыма. Несмотря на то, что ВСУ уничтожают около 80% запускаемых россиянами дронов, атаки, с подключением ракет, продолжаются. А на территории РФ всё чаще горят топливные склады, которые, согласно данным британской разведки, очень уязвимы для беспилотников. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" войну ракет, дронов и ПВО, которая является частью общей российско-украинской войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят участившиеся взрывы на территории РФ – к чему это может привести. Эксперты детально проанализировали ситуацию.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле заявили, что Украина атаковала резиденцию Путина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в это время не находился в Кремле.




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Источник: https://www.repubblica.it/esteri/2023/05/05/diretta/guerra_ucraina__russia_le_news_di_oggi-398237392/
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