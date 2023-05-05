Формула мира Зеленского: в ЕС сделали тревожное заявление

Формула мира президента Украины Владимира Зеленского уникальна, однако Россия не поддержит ее ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на "La Repubblica".

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Главный дипломат Евросоюза отметил, предложенный Китаем мирный план является мечтой и списком желаний.

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"Китайский мирный план нельзя назвать таким, это мечта, список желаний. Единственный мирный план — это план Зеленского, но Россия никогда его не примет", — отметил Боррель во время выступления на конференции, организованной Европейским университетским институтом во Флоренции.

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