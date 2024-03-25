Франко-германскому союзу, работавшему десятилетия, пришел конец: СМИ узнали о новой угрозе

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц разрушили франко-германский союз, который был основой политической архитектуры Европы в течение многих десятилетий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Telegraph".

Макрон и Шольц. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, что две страны уже некоторое время имеют разные взгляды на несколько принципиальных вопросов – регулирование цен на энергоносители в ЕС, противодействие недобросовестной экономической конкуренции со стороны Китая, закупки вооружений и тому подобное. И на эту "благоприятную" почву упало заявление Макрона о том, что Запад не должен исключать отправку войск в Украину. В руководстве Германии были далеко не в восторге от слов французского лидера.

Французский экономист Жак Ренье считает, что проблемы в отношениях Парижа и Берлина начались с российским вторжением в Украину, что стало шоком для экономической модели Германии.

"The Telegraph" добавляет, что президентская система Франции предоставляет президенту гораздо больше полномочий, чем немецкая система, где канцлер очень ограничен регионами и парламентом. Однако в Париже считают, что Шольц часто лишь прикрывается этими ограничениями, чтобы отклонять предложения Франции.

Также журналисты "The Telegraph" приводят многочисленные разногласия в политических взглядах между самими лидерами – Макроном и Шольцом. Эти разногласия касаются в частности атомной энергетики, взглядов на войну и мир и тому подобное. Макрон также выступает против того, что в Париже считают преднамеренным отказом в ресурсах для Украины. Берлин не спешил отправлять в Украину танки Leopard, а теперь противодействует отправке ракет дальнего радиуса действия Taurus.

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