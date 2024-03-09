Война в Украине: как обьяснить активность Макрона и почему Шольц не способен на подобное

Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время сделал серию резонансных заявлений в ракурсе российско-украинской войны. Он не только не исключил размещение в Украине войск стран-членов НАТО, но и предупредил, что Франция отправит свои войска нам на помощь, если россияне пойдут в сторону Одессы или Киева. Также Макрон подчеркнул, что у Франции нет красных линий в поддержке Украины. На этом фоне всё более бледно выглядит руководство Германии, которое призывает прекратить дискуссии о размещении западных войск в Украине, отказывается передавать нам дальнобойные ракеты и, похоже, делает ставку на мирные переговоры между Киевом и Москвой. Что происходит сейчас в Европе и почему? Как это может отразиться на поддержке Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Макрон и Шольц. Фото: из открытых источников

Заявления Макрона связаны с несколькими факторами

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что заявления Макрона связаны с несколькими факторами.

"Во-первых, это его личный стиль управления и внешней политики. Он любит делать громкие заявления, которые показывали бы лидерство Франции и лично Макрона в Европе, как минимум. Как убежденный голлист – сторонник наследия Шарля де Голля (французский военный, политический и государственный деятель, бригадный генерал, во время Второй мировой войны стал символом французского сопротивления)", – поясняет эксперт.

Во-вторых, продолжает он, Франция видит, что у некоторых союзников (тех же Штатов) – сумятица по поводу Украины. И пытается перехватить инициативу. Заявив о своем лидерстве в Европе касательно поддержки нашей страны.

"В-третьих, играют роль приближающиеся выборы в Европарламент. И здесь Макрон работает на аудиторию", – заключает Илия Куса.

У Макрона развязаны руки

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Следует понимать, что у Франции есть ядерное оружие, а у ФРГ – нет. И хоть германская экономика сильнее, Франция благодаря наличию ядерного оружия может быть более решительной в своих заявлениях и действиях. А благодаря своим АЭС — более независимой энергетически. Так что Макрон имеет тут больше пространства для маневра, чем тот же Шольц. В том числе в ракурсе гипотетической отправке военнослужащих своей страны в Украину. К примеру, в виде пилотов французских истребителей Mirage, либо — расчеты комплексов противоракетной обороны. Такие специалисты нам очень нужны. И они есть у французской армии. И могли бы, находясь в относительной безопасности, значительно укрепить нашу оборону".

Татьяна Попова не исключает, что французский "Иностранный легион" может появиться на территории Украины. Понятно, не в виде штурмовиков. Но в каком-то ином виде, который нам тоже пригодится.

"Следует также помнить, что на Западной Украине у нас расположены большие хранилища газа. И это место интересно всей Европе. Тем важнее обеспечить его безопасность", – отмечает эксперт.

Важно понимать и то, продолжает Татьяна Попова, что у Макрона подходит к концу второй президентский срок. Больше он баллотироваться, согласно французском законодательству, не может. Что значительно развязывает ему руки. Позволяет не обращать внимания на протесты, которые может раздувать Россия с помощью левых или правых. На критику. Он спокойно делает то, что считает полезным для своей страны.

"Еще интересный факт. Французские спутники выдели около 16 каналов, которые под названием "Свобода" вещают на территорию РФ. Запуская туда почти все оппозиционные российские каналы и группы, а также ряд украинских. Это достаточно серьезный шаг, удар в информационном плане, чего ранее не делали французы", – констатирует эксперт.

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