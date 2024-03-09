Война в Украине: как обьяснить активность Макрона и почему Шольц не способен на подобное

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Кравцев Сергей
Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время сделал серию резонансных заявлений в ракурсе российско-украинской войны. Он не только не исключил размещение в Украине войск стран-членов НАТО, но и предупредил, что Франция отправит свои войска нам на помощь, если россияне пойдут в сторону Одессы или Киева. Также Макрон подчеркнул, что у Франции нет красных линий в поддержке Украины. На этом фоне всё более бледно выглядит руководство Германии, которое призывает прекратить дискуссии о размещении западных войск в Украине, отказывается передавать нам дальнобойные ракеты и, похоже, делает ставку на мирные переговоры между Киевом и Москвой. Что происходит сейчас в Европе и почему? Как это может отразиться на поддержке Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Макрон и Шольц. Фото: из открытых источников
Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что заявления Макрона связаны с несколькими факторами.
Во-вторых, продолжает он, Франция видит, что у некоторых союзников (тех же Штатов) – сумятица по поводу Украины. И пытается перехватить инициативу. Заявив о своем лидерстве в Европе касательно поддержки нашей страны.
Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:
Татьяна Попова не исключает, что французский "Иностранный легион" может появиться на территории Украины. Понятно, не в виде штурмовиков. Но в каком-то ином виде, который нам тоже пригодится.
Важно понимать и то, продолжает Татьяна Попова, что у Макрона подходит к концу второй президентский срок. Больше он баллотироваться, согласно французском законодательству, не может. Что значительно развязывает ему руки. Позволяет не обращать внимания на протесты, которые может раздувать Россия с помощью левых или правых. На критику. Он спокойно делает то, что считает полезным для своей страны.
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