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Германия раздражена действиями Венгрии в отношении Украины

Глава Минобороны Германии подверг критике лидера Венгрии Виктора Орбана из-за блокирования финансовой помощи от ЕС для Украины.

сегодня, 14:50
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Автор:

Slava Kot

Министр обороны Германии Борис Писториус подверг критике Венгрию и ее лидера Виктора Орбана из-за блокирования финансовой помощи Европейского Союза для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Германия раздражена действиями Венгрии в отношении Украины

Глава Минобороны Германии Борис Писториус. Фото из открытых источников

Перед встречей министров обороны Европейского Союза в Брюсселе Борис Писториус дал краткие комментарии относительно позиции Венгрии, которая препятствует предоставлению 500 млн евро из Фонда ЕС для Украины.


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Министр обороны Германии указал, что "раздраженный поведением венгерских друзей" из-за того, что они блокируют финансовую помощь для страны, страдающей от российской агрессии. Кроме того, Писториус указывает, что не поддерживает позицию Венгрии по отношению к Украине.

"Это препятствует возмещению того, что профинансировали другие страны в поддержку Украины. Это не самый лучший шаг", — сказал немецкий министр обороны.

Напомним, что Венгрия заблокировала финансовую помощь от ЕС для Украины на сумму 500 млн евро. Причиной такого решения, по словам венгерской стороны, стало объявление от Украины, что OTP Bank признан "спонсором войны", поскольку предоставляет кредиты российским военным и продолжает свою деятельность на временно оккупированной территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан прямо указал свою позицию и заявил: Украина не выигрывает войну против России.

Также "Комментарии" писали, что венгерский премьер-министр не может определить подлинную природу войны в Украине. Орбан сомневается, это война между Украиной и Россией, или это конфликт под влиянием третьей стороны.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/05/23/7162248/
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