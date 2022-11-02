Германия угрожает Швейцарии из-за блокирования оружия для Украины

Швейцария поддерживает санкции против России, но последовательно блокирует экспорт оружия в Украину. Недавно Берн заблокировал поставки боеприпасов в немецкие танки "Гепард". Такие действия раздражают немецких политиков, угрожающих разорвать контракты со швейцарской промышленностью.

Немецкий танк "Гепард". Фото из открытых источников

Министерство обороны Германии оказывает давление на Швейцарию. Немецкий министр Кристине Ламбрехт в письме Берну на прошлой неделе утверждала, что боеприпасы следует немедленно экспортировать из-за важной оборонительной роли, например, для защиты экспорта зерна из украинских портов.

"Тот, кто не снабжает атакованную страну боеприпасами для национальной обороны, больше не может быть надежным поставщиком боеприпасов и для нас", — сказал Politico эксперт по оборонной политике Маркус Фабер.

Таким образом, Берлин угрожает отказаться от контрактов, заключенных между Германией и Швейцарией. По подсчетам Германия закупает 23% всей военной техники, которую производит Швейцария на продажу.

Это уже не в первый раз, когда нейтральный статус Швейцарии мешает в поддержке Украины. В апреле страна наложила вето на реэкспорт более 12 тысяч боеприпасов для "Гепард". Летом Швейцария запретила отправку из Дании в Украину 22 боевых машин своего производства. Из-за нейтралитета Швейцария согласна на санкции, но против того, чтобы ее оружие использовали в военных целях в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские хакеры сломали телефон бывшей премьер-министра Лиз Трасс. Таким образом, власти России получили доступ к информации о возможных поставках оружия в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что США ускорили процесс поставки ядерного тактического оружия в Европу.

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