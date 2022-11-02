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Германия угрожает Швейцарии из-за блокирования оружия для Украины

Между Берлином и Берном высокое напряжение в отношениях.

сегодня, 17:57
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Автор:

Slava Kot

Швейцария поддерживает санкции против России, но последовательно блокирует экспорт оружия в Украину. Недавно Берн заблокировал поставки боеприпасов в немецкие танки "Гепард". Такие действия раздражают немецких политиков, угрожающих разорвать контракты со швейцарской промышленностью.

Германия угрожает Швейцарии из-за блокирования оружия для Украины

Немецкий танк "Гепард". Фото из открытых источников

Министерство обороны Германии оказывает давление на Швейцарию. Немецкий министр Кристине Ламбрехт в письме Берну на прошлой неделе утверждала, что боеприпасы следует немедленно экспортировать из-за важной оборонительной роли, например, для защиты экспорта зерна из украинских портов.

"Тот, кто не снабжает атакованную страну боеприпасами для национальной обороны, больше не может быть надежным поставщиком боеприпасов и для нас", — сказал Politico эксперт по оборонной политике Маркус Фабер.

Таким образом, Берлин угрожает отказаться от контрактов, заключенных между Германией и Швейцарией. По подсчетам Германия закупает 23% всей военной техники, которую производит Швейцария на продажу.

Это уже не в первый раз, когда нейтральный статус Швейцарии мешает в поддержке Украины. В апреле страна наложила вето на реэкспорт более 12 тысяч боеприпасов для "Гепард". Летом Швейцария запретила отправку из Дании в Украину 22 боевых машин своего производства. Из-за нейтралитета Швейцария согласна на санкции, но против того, чтобы ее оружие использовали в военных целях в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские хакеры сломали телефон бывшей премьер-министра Лиз Трасс. Таким образом, власти России получили доступ к информации о возможных поставках оружия в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что США ускорили процесс поставки ядерного тактического оружия в Европу.



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Источник: https://www.politico.com/
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