Глава Еврокомиссии: бустерные дозы вакцины должны быть введены в течение шести месяцев

Европейская комиссия рекомендует вакцинированным людям получать бустерные дозы не позднее чем через шесть месяцев после начальных прививок. Об этом сообщает Reuters.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен - Reuters

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляен заявила в пятницу, 17 декабря, что она сообщила лидерам ЕС на саммите в Брюсселе, что исполнительная власть ЕС представит делегированный акт по пропуску COVID.

"Мы обеспечим общий подход к бустерам и сроку действия сертификата. Поэтому ревакцинации рекомендованы не позднее чем через шесть месяцев после полной вакцинации, а сертификат будет действительным в течение трех месяцев после этого", — отметила Урсула фон дер Ляен.

Как сообщали ранее "Комментарии", разногласия в Европейском Союзе углубились по правилам путешествий для сдерживания распространения коронавируса Omicron, после того, как Италия и Греция последовали за Португалией и Ирландией, объявив дополнительные ограничения для путешественников из других стран ЕС. 27 стран-членов ЕС несколько недель обсуждают, как координировать политику путешествий с целью сдерживания вируса, не нарушая пропорцию поездок в рамках европейской Шенгенской зоны без границ.

Также "Комментарии" писали, что лидеры Европейского Союза будут рассматривать в четверг, 16 декабря, какие экономические санкции они могут ввести против России, если Москва начнет новую атаку на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр Словении, предупредив, что блок готов к российским "сюрпризам". Украина сейчас является главной точкой конфликта между Россией и Западом. Соединенные Штаты утверждают, что Россия собрала более 100 000 военных на границах Украины, возможно, готовясь к вторжению.

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