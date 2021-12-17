Глава Еврокомиссии: бустерные дозы вакцины должны быть введены в течение шести месяцев

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Карина Ожерельева
Европейская комиссия рекомендует вакцинированным людям получать бустерные дозы не позднее чем через шесть месяцев после начальных прививок. Об этом сообщает Reuters.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен - Reuters
Президент Комиссии Урсула фон дер Ляен заявила в пятницу, 17 декабря, что она сообщила лидерам ЕС на саммите в Брюсселе, что исполнительная власть ЕС представит делегированный акт по пропуску COVID.
Как сообщали ранее "Комментарии", разногласия в Европейском Союзе углубились по правилам путешествий для сдерживания распространения коронавируса Omicron, после того, как Италия и Греция последовали за Португалией и Ирландией, объявив дополнительные ограничения для путешественников из других стран ЕС. 27 стран-членов ЕС несколько недель обсуждают, как координировать политику путешествий с целью сдерживания вируса, не нарушая пропорцию поездок в рамках европейской Шенгенской зоны без границ.
Также "Комментарии" писали, что лидеры Европейского Союза будут рассматривать в четверг, 16 декабря, какие экономические санкции они могут ввести против России, если Москва начнет новую атаку на Украину. Такое заявление сделал премьер-министр Словении, предупредив, что блок готов к российским "сюрпризам". Украина сейчас является главной точкой конфликта между Россией и Западом. Соединенные Штаты утверждают, что Россия собрала более 100 000 военных на границах Украины, возможно, готовясь к вторжению.
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