Глава Еврокомиссии рассказала, от чего будет зависеть скорость вступления Украины в ЕС

Сроки вступления Украины в Европейский Союз зависит от того, когда она сама будет готова. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью "The Washington Post".

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Это (Ред. – вступление в ЕС) зависит от того, когда страна будет готова к вступлению. Конечно, существуют критерии судебной системы, верховенства закона, экономической готовности. Существует целый набор критериев, которые должны быть выполнены для присоединения к единому рынку и ЕС", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

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Она добавила, что на сегодняшний день не может назвать сроки вступления Украины в ЕС, поскольку это зависит от скорости реформ, которые должен провести и внедрить Киев.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский завершил визит в США. После пребывания в Нью-Йорке, где он выступил на Генассамблее ООН, а также на Совбезе ООН, украинский лидер побывал в Вашингтоне. Там состоялась его встреча с главой Пентагона (министром обороны США) Ллойдом Остином, с конгрессменами, представляющими как Демократическую, так и Республиканскую партии. При этом выступить перед всем Конгрессом, как это было в прошлом году, Зеленскому не дали. Зато он пообщался с президентом США Джо Байденом и его командой. Прозвучали традиционные обещания поддерживать Украину, было объявлено о выделении нам нового пакета военной помощи на 325 млн долларов. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" итоги вашингтонских встреч Зеленского.



