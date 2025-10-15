Глава МИД Венгрии снова отправился на поклон к Путину: что заявил в Москве

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Москве, что венгры якобы будут страдать, если потеряют доступ к российским энергоресурсам. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Венгрии заявил, что Будапешт не намерен поддаваться давлению при принятии решений по вопросам поставок энергии. Правительство Орбана якобы и дальше будет руководствоваться исключительно национальными интересами.

Заявление прозвучало на фоне заседания министров обороны НАТО в Брюсселе, где обсуждают военную помощь Украине. Присутствие Сийярто в Москве в этот момент лишь подчеркнуло разногласия Будапешта с остальными членами Альянса относительно России.

В публикации говорится, что с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину Венгрия сохраняет зависимость от российских энергоресурсов, несмотря на критику со стороны стран ЕС и НАТО. Сийярто заявил, что национальные интересы для Будапешта важнее любых политических требований Брюсселя.

"Мы никогда не были обмануты Россией. Поставки всегда поступали, контракты всегда выполнялись. И мой вопрос лишь в том, зачем нам разрывать эти отношения", — высказался Сийярто в Москве.

Венгрия всячески выступает против планов Еврокомиссии прекратить импорт российского газа и сжиженного газа к концу 2027 года. Такое сопротивление еще больше обостряет отношения Будапешта с Брюсселем.

Страна подписала с Россией 15-летний контракт на поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно еще в 2021 году. В прошлом году Венгрия увеличила объем закупок до 7,5 млрд кубометров, используя трубопровод TurkStream.

Помимо газа, Венгрия импортирует большую часть нефти из России по трубопроводу "Дружба", проходящему через Беларусь и Украину. Дополнительно нефть поступает через хорватского оператора JANAF в венгерские нефтеперерабатывающие заводы группы MOL.

"Брюссель хочет, чтобы мы отказались от одной из двух труб под предлогом диверсификации", — возмутился Сийярто. "Как можно считать, что один трубопровод безопаснее двух? Это безумие", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Орбан предупредил венгров о приближении к войне: срочно начинает сбор подписей в стране.



