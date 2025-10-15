Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у Москві, що угорці нібито страждатимуть, якщо втратять доступ до російських енергоресурсів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Петер Сіярто. Фото: із відкритих джерел

Топ-дипломат Угорщини заявив, що Будапешт не має наміру піддаватися тиску при ухваленні рішень з питань постачання енергії. Уряд Орбана нібито й надалі керуватиметься виключно національними інтересами.

Заява прозвучала на тлі засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі, де обговорюють військову допомогу Україні. Присутність Сійярто в Москві в цей момент лише наголосила на розбіжностях Будапешта з іншими членами Альянсу щодо Росії.

У публікації йдеться про те, що з моменту повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Угорщина зберігає залежність від російських енергоресурсів, незважаючи на критику з боку країн ЄС та НАТО. Сійярто заявив, що національні інтереси для Будапешта важливіші за будь-які політичні вимоги Брюсселя.

"Ми ніколи не були обдурені Росією. Поставки завжди надходили, контракти завжди виконувались. І моє питання лише в тому, навіщо нам розривати ці відносини", — сказав Сійярто в Москві.

Угорщина всіляко виступає проти планів Єврокомісії припинити імпорт російського газу та скрапленого газу до кінця 2027 року. Такий спротив ще більше загострює відносини Будапешта з Брюсселем.

Країна підписала з Росією 15-річний контракт на постачання 4,5 млрд кубометрів газу щороку ще 2021 року. Минулого року Угорщина збільшила обсяг закупівель до 7,5 млрд. кубометрів, використовуючи трубопровід TurkStream.

Крім газу, Угорщина імпортує більшу частину нафти з Росії трубопроводом "Дружба", що проходить через Білорусь та Україну. Додатково нафта надходить через хорватського оператора JANAF до угорських нафтопереробних заводів групи MOL.

"Брюссель хоче, щоб ми відмовилися від однієї з двох труб під приводом диверсифікації", — обурився Сійярто. "Як можна вважати, що один трубопровід безпечніший за два? Це божевілля", — додав він.

