Орбан предупредил венгров о приближении к войне: срочно начинает сбор подписей в стране

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в стране сбор подписей против плана обороны, который обсуждают лидеры стран-членов Евросоюза. Как передает портал "Комментарии", об этом одиозный политик написал в своем Facebook.

Виктор Орбан. Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

"Нас ждет жаркая осень. Европа стремительно приближается к войне. Несколько недель назад в Копенгагене был представлен военный план Брюсселя: Европа платит, украинцы воюют, а Россия будет истощена", — написал Виктор Орбан.

По его словам, на саммите ЕС, который прошел в столице Дании в начале октября, он четко дал понять — "мы об этом не просили". После этого, заявил он, против Венгрии была развернута кампания, включающая обвинения в шпионаже, скандалы с фальшивыми новостями и юридические манипуляции.

"Мы не можем просто бездействовать! Мы должны еще раз продемонстрировать, что венгерский народ не хочет войны. Именно поэтому сегодня мы начинаем сбор подписей против военных планов Брюсселя. Мы будем там в каждом городе и в каждом селе, потому что сейчас нам нужны все миролюбивые венгры", — заявил он.

Впоследствии он выложил в сеть несколько фотографий с фермерского рынка Пештержебет, на одной из которых он подписывает петицию "против военных планов ЕС".

