Орбан предупредил венгров о приближении к войне: срочно начинает сбор подписей в стране

Кравцев Сергей
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в стране сбор подписей против плана обороны, который обсуждают лидеры стран-членов Евросоюза. Как передает портал "Комментарии", об этом одиозный политик написал в своем Facebook.
Виктор Орбан. Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
По его словам, на саммите ЕС, который прошел в столице Дании в начале октября, он четко дал понять — "мы об этом не просили". После этого, заявил он, против Венгрии была развернута кампания, включающая обвинения в шпионаже, скандалы с фальшивыми новостями и юридические манипуляции.
Впоследствии он выложил в сеть несколько фотографий с фермерского рынка Пештержебет, на одной из которых он подписывает петицию "против военных планов ЕС".
