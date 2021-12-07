Глава ВОЗ: обязательная вакцинация должна быть последней мерой

Обязательная вакцинация против коронавируса является "совершенно последним мероприятием". Такое заявление сделал во вторник, 7 декабря, глава европейского отдела Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге. Об этом сообщает Reuters.

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге - Reuters

"Мандаты по вакцинации являются абсолютно последним мероприятием и применяются только тогда, когда исчерпаны все возможные варианты улучшения охвата вакцинацией", – сказал Клюге.

Как сообщали ранее "Комментарии", ожидается, что для того, чтобы разработать новую вакцину, американским компаниям нужно по меньшей мере 100 дней. Если ученые и биотехнологи начнут работать с декабря, то к лету следующего года смогут выпустить новые вакцины, которые будут эффективны против мутированного вируса, в том числе от штамма коронавируса "Омикрон". Речь идет о компаниях Pfizer и Moderna, являющихся производителями вакцин. Время нужно не только для производства, но и для одобрения вакцин организациями здравоохранения, утверждения и сертификации препаратов.

Ученым сейчас известно, что новый штамм мутирует и уже имеет коэффициент заражения 2, то есть одна больная может заразить двух окружающих. Штамм еще более заразен и быстро распространяется. Даже молодые люди тяжело болеют и нуждаются в интенсивной терапии. Ученые еще не выяснили, насколько вирулентен этот вирус и какие последствия для организма он приводит. Однако они все равно подчеркивают необходимость вакцинации граждан двумя дозами имеющейся в настоящее время вакцины от коронавируса.

Также "Комментарии" писали, что, несмотря на увеличение уровня вакцинации в Украине, по-прежнему продаются ковид-сертификаты. По словам Евгения Комаровского, беда Украины в том, что немало среди людей, занимающихся контролем процесса вакцинации, немало тех же антивакцинаторов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!