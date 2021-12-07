logo

BTC/USD

50997.01

ETH/USD

4370.55

LTC/USD

162.51

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Глава ВОЗ: обязательная вакцинация должна быть последней мерой
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава ВОЗ: обязательная вакцинация должна быть последней мерой

По словам главы ВОЗ, обязательная вакцинация должна быть введена тогда, когда все остальные меры исчерпаны

сегодня, 14:01
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Обязательная вакцинация против коронавируса является "совершенно последним мероприятием". Такое заявление сделал во вторник, 7 декабря, глава европейского отдела Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге. Об этом сообщает Reuters.

Глава ВОЗ: обязательная вакцинация должна быть последней мерой

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге - Reuters

"Мандаты по вакцинации являются абсолютно последним мероприятием и применяются только тогда, когда исчерпаны все возможные варианты улучшения охвата вакцинацией", – сказал Клюге.

Как сообщали ранее "Комментарии", ожидается, что для того, чтобы разработать новую вакцину, американским компаниям нужно по меньшей мере 100 дней. Если ученые и биотехнологи начнут работать с декабря, то к лету следующего года смогут выпустить новые вакцины, которые будут эффективны против мутированного вируса, в том числе от штамма коронавируса "Омикрон". Речь идет о компаниях Pfizer и Moderna, являющихся производителями вакцин. Время нужно не только для производства, но и для одобрения вакцин организациями здравоохранения, утверждения и сертификации препаратов.

Ученым сейчас известно, что новый штамм мутирует и уже имеет коэффициент заражения 2, то есть одна больная может заразить двух окружающих. Штамм еще более заразен и быстро распространяется. Даже молодые люди тяжело болеют и нуждаются в интенсивной терапии. Ученые еще не выяснили, насколько вирулентен этот вирус и какие последствия для организма он приводит. Однако они все равно подчеркивают необходимость вакцинации граждан двумя дозами имеющейся в настоящее время вакцины от коронавируса.

Также "Комментарии" писали, что, несмотря на увеличение уровня вакцинации в Украине, по-прежнему продаются ковид-сертификаты. По словам Евгения Комаровского, беда Украины в том, что немало среди людей, занимающихся контролем процесса вакцинации, немало тех же антивакцинаторов.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/vaccine-mandates-absolute-last-resort-who-europe-head-says-2021-12-07/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!