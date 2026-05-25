Головний претендент на представника ЄС у переговорах із РФ зробив заяву: коли вони можуть розпочатися

Президент Фінляндії Олександр Стубб припустив, що може стати представником Євросоюзу на мирних переговорах із Росією. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Yle".

Фінський лідер заявив, що мирні переговори можуть розпочатися лише тоді, коли Росія зобов'язується припинити вогонь. Зокрема, він запитав, чи готовий він бути представником Європи на переговорах.

"Якщо ви спитаєте, то на це питання, мабуть, не можна відповісти негативно", — відповів Олександр Стубб.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський Союз розпочав закулісну боротьбу за фігуру, яка може стати головним переговорником із Кремлем щодо завершення війни в Україні. Вже наступного тижня міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі на Кіпрі обговорять потенційних кандидатів для контактів із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських чиновників.

Серед головних претендентів несподівано опинилися колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель та екс-глава Європейського центробанку Маріо Драгі. Також у кулуарах обговорюються кандидатури президента Фінляндії Олександра Стубба та колишнього фінського лідера Саулі Ніїністьо, який, за даними джерел, зберігає робочі контакти з Москвою.

