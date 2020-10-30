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Главная Новости Мир ЕС Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Женеве
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Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Женеве

Армения и Азербайджан возобновили переговоры насчет Нагорного Карабаха

сегодня, 17:30
Автор:

Татьяна Лозовенко

В Женеве проходит встреча глав МИД Армении и Азербайджана при участии Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Женеве

Фото: РБК

"Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встречается с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым", — сообщила она. 

Напомним, 27 сентября вновь вспыхнул конфликт из-за непризнанного Нагорного Карабаха. Страны дважды нарушали мирные соглашения. 26 октября начал действовать новый режим прекращения огня, но обе страны заявили о несоблюдении договоренностей противниками. Главы США, России и Франции призвали страны возобновить переговоры.

Ранее "Комментарии" писали о причинах и последствиях конфликта в Нагорном Карабахе, который изменил геополитическую ситуацию в Южном Кавказе, и какие выводы нужно сделать Украине.





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