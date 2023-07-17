Готов ли ЕС к присоединению Украины: СМИ узнали к чему готовиться украинцам

Украина находится на пути присоединения к НАТО и Евросоюзу, но лидеры стран-членов Альянса только разочаровали Киев расплывчатым заявлением о вступлении, когда "будут выполнены условия". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитическом материале Foreignpolicy.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Издание при этом отметило честность НАТО, которое говорит, что еще нужно преодолеть препятствия.

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"Это резко контрастирует с ЕС и его заявлениями о членстве Украины. Если вы думаете, что путь Украины в НАТО — это борьба, подождите, что произойдет, когда приблизится вступление Украины в ЕС", — написало издание.

В материале отмечается, что громкая риторика Брюсселя о будущем Украины в ЕС, как будто говорит, что присоединение Киева к блоку дело решенное.

Издание напомнило, что когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Брюссель в феврале, лидеры ЕС расталкивали друг друга, чтобы сфотографироваться с лидером военного времени. Президент Евросовета Шарль Мишель поприветствовал Зеленского твитом: "Добро пожаловать домой, добро пожаловать в ЕС".

При этом, когда членство в ЕС подробно обсуждается с Украиной, основное внимание уделяется тому, что Киев должен сделать, чтобы присоединиться. Украинцы же принимают новые законы и реформы, необходимые для членства в ЕС.

"Украинцы ставят все новые и новые галочки в длинном списке дел, связанных с членством в ЕС, от реформы своей судебной системы до разработки нового закона о СМИ и борьбы с коррупцией", — констатирует Foreignpolicy.

Но в то время как Украина работает над вступлением в ЕС, Брюссель делает недостаточно, чтобы быть готовым принять Украину. Таким образом, высокопарная риторика лидеров ЕС о членстве Украины не соответствует их действиям.

"Чтобы присоединить страну с такими размерами, населением, низким уровнем доходов, финансированием и потребностями в восстановлении, как истерзанная войной Украина, потребуется серьезная реформа институтов, политики и бюджетных процессов ЕС. По крайней мере, это вызовет ожесточенные конфликты между нынешними членами по поводу распределения средств ЕС", — пояснило ситуацию издание.

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