Готов ли ЕС к присоединению Украины: СМИ узнали к чему готовиться украинцам

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина находится на пути присоединения к НАТО и Евросоюзу, но лидеры стран-членов Альянса только разочаровали Киев расплывчатым заявлением о вступлении, когда "будут выполнены условия". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в аналитическом материале Foreignpolicy.
Европейский Союз. Фото из открытых источников
Издание при этом отметило честность НАТО, которое говорит, что еще нужно преодолеть препятствия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
В материале отмечается, что громкая риторика Брюсселя о будущем Украины в ЕС, как будто говорит, что присоединение Киева к блоку дело решенное.
Издание напомнило, что когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Брюссель в феврале, лидеры ЕС расталкивали друг друга, чтобы сфотографироваться с лидером военного времени. Президент Евросовета Шарль Мишель поприветствовал Зеленского твитом: "Добро пожаловать домой, добро пожаловать в ЕС".
При этом, когда членство в ЕС подробно обсуждается с Украиной, основное внимание уделяется тому, что Киев должен сделать, чтобы присоединиться. Украинцы же принимают новые законы и реформы, необходимые для членства в ЕС.
Но в то время как Украина работает над вступлением в ЕС, Брюссель делает недостаточно, чтобы быть готовым принять Украину. Таким образом, высокопарная риторика лидеров ЕС о членстве Украины не соответствует их действиям.
Читайте также на портале "Комментарии" — Европа решительно осудила действия России, отметив, что это "циничный шаг" и "совершенно аморально".
Обсуждения
Новости