Готов ли ЕС рассматривать "мирные" требования Путина: что сказал Боррель

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Марьян Ощановский
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал неприемлемым так называемый "мирный план" российского диктатора Владимира Путина.
ЕС отверг "мирный план" России. Фото из открытых источников
Он отметил, что РФ не демонстрирует реальный интерес к миру.
Жозеп Боррель также напомнил, что условия мира изложены в Уставе ООН и резолюции Генеральной ассамблеи о справедливом и длительном мире в Украине, которую поддержало 141 государство.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны. Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян. Основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович. По его словам, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения. Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.
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