Готов ли ЕС рассматривать "мирные" требования Путина: что сказал Боррель

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал неприемлемым так называемый "мирный план" российского диктатора Владимира Путина.

ЕС отверг "мирный план" России. Фото из открытых источников

"Неприемлемые требования Путина преследуют цель легитимизировать вторжение и взорвать мирные усилия, в то время как Россия перевооружается и готовится к длительной войне. Агрессор не может диктовать условия прекращения огня", — подчеркнул Жозеп Боррель.

Он отметил, что РФ не демонстрирует реальный интерес к миру.

Жозеп Боррель также напомнил, что условия мира изложены в Уставе ООН и резолюции Генеральной ассамблеи о справедливом и длительном мире в Украине, которую поддержало 141 государство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 57% граждан России допускают возможность начала новой мировой войны. Как показал опрос исследовательской группы Russian Field, главным противником РФ в потенциальном глобальном конфликте 71% россиян назвал США. В список противников также попали Великобритания (40%), Франция (39%), Германия, Польша и страны Балтии. Украину как противника видят только 12% россиян. Основными союзниками России в мировой войне опрошенные назвали Китай (58%), Белоруссию (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что усиление мобилизации и проблемы с энергоснабжением создают все большее напряжение в украинском обществе, которое власти не могут дальше игнорировать, убежден политолог Игорь Рейтерович. По его словам, негативное отношение к мобилизации можно поправить путем изменения механизмов ее проведения. Говоря о проблемах в энергетическом секторе, политолог заявил, что действующее правительство должно уйти в отставку, поскольку полностью бездействует.

