Готова ли Европа отказаться от российской нефти: что теперь говорят в ЕС

Зависимость некоторых стран Европы от российских энергоносителей подпитывает войну и подрывает единство блока. Поэтому такую практику нужно прекращать. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Sky news высказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат ЕС заявила, что президент США Дональд Трамп "прав", когда критикует европейские страны за продолжение закупки нефти и газа из России. Она считает, что государства ЕС должны отказаться от российских энергоносителей.

Еврокомиссия уже вынесла предложение о постепенном прекращении закупок российской нефти и газа до 1 января 2028 года. Это часть стратегии Брюсселя, направленной на разрыв длительных энергетических связей с Москвой после вторжения России в Украину.

Большинство государств ЕС поставили на паузу импорт российской нефти еще в 2022 году, а топлива – в 2023-м. В то же время Венгрия и Словакия до сих пор продолжают поставки.

Каллас акцентировала, что заявления Трампа вполне оправданы.

"Конечно, он прав. Мы давно говорим, что зависимость от российской нефти и газа фактически подпитывает войну", — заявляет глава дипломатии ЕС.

Она подчеркнула, что обидно видеть, как не все государства ЕС отказались от российских ресурсов, хотя соседние страны предлагают реальные альтернативы.

Каллас объяснила, что не считает нужным вводить санкции против Венгрии или Словакии. По ее мнению, этим странам следует "активнее пользоваться альтернативами, которые предлагают соседи, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей, как призывает президент Трамп".

