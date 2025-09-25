Чи готова Європа відмовитися від російської нафти: що тепер кажуть у ЄС

Залежність деяких країн Європи від російських енергоносіїв підживлює війну та підриває єдність блоку. Тому таку практику слід припиняти. Як передає портал "Коментарі", таку думку в інтерв'ю Sky news висловила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат ЄС заявила, що президент США Дональд Трамп "правий", коли критикує європейські країни за продовження закупівлі нафти і газу з Росії. Вона вважає, що держави ЄС мають відмовитись від російських енергоносіїв.

Єврокомісія вже винесла пропозицію щодо поступового припинення закупівель російської нафти та газу до 1 січня 2028 року. Це частина стратегії Брюсселя, спрямованої на розрив тривалих енергетичних зв'язків із Москвою після вторгнення Росії до України.

Більшість держав ЄС поставили на паузу імпорт російської нафти ще 2022 року, а палива – 2023-го. У той же час Угорщина та Словаччина досі продовжують постачання.

Каллас наголосила, що заяви Трампа цілком виправдані.

"Звичайно, він має рацію. Ми давно говоримо, що залежність від російської нафти і газу фактично підживлює війну", — заявляє голова дипломатії ЄС.

Вона наголосила, що прикро бачити, як не всі держави ЄС відмовилися від російських ресурсів, хоч сусідні країни пропонують реальні альтернативи.

Каллас пояснила, що не вважає за потрібне вводити санкції проти Угорщини чи Словаччини. На її думку, цим країнам слід "активніше користуватися альтернативами, які пропонують сусіди, щоб позбавитися залежності від російських енергоносіїв, як закликає президент Трамп".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Угорщина не має наміру відмовлятися від російських енергоресурсів, незважаючи на вимоги США. Без російської нафти та газу країна нібито не зможе забезпечити енергобезпеку. Про це в інтерв'ю Guardian на полях Генасамблеї ООН заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто.



