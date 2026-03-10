Готовы и дальше грабить: у Орбана пробили окончательное дно ультиматумом Украине

Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар практически подтвердил, что инцидент с задержанием украинских инкассаторов и изъятием денег был попыткой Будапешта ответить на действия Украины по блокированию работы нефтепровода "Дружба". Кроме того, он намекнул на возможность подобных действий в будущем, если ситуация с транзитом нефти будет оставаться нерешенной.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Telex со ссылкой на венгерские СМИ, Лазарь заявил, что захваченные средства и золото будут оставаться на территории Венгрии до того момента, пока Украина не возобновит полноценную работу трубопровода "Дружба". Министр открыто признал, что операция по задержанию инкассаторов Сбербанка не была случайной, а спланированной.

"Мы понимаем, что украинская сторона нервничает. Если на нас оказывают давление, мы не можем подвергаться шантажу. Те действия, которые мы совершили, не были случайными, и деньги возвращать мы не будем", – подчеркнул Лазарь.

Он также отметил, что средства остаются в Венгрии и что страна ожидает возобновления работы "Дружбы", а также новых финансовых переводов из Украины через венгерскую территорию. При этом Лазарь подверг сомнению законность перевозки иностранной валюты в Украину и подчеркнул, что "чем дольше будет продолжаться ремонт нефтепровода, тем тщательнее нужно расследовать это дело".

Напомним, семь украинских инкассаторов, задержанных вместе с ценностями на прошлой неделе в Венгрии, вернулись домой вечером 6 марта. Однако перевозимые ими деньги и золото остались на территории Венгрии, что продолжает вызывать дипломатическую напряженность между странами и ставит под вопрос дальнейший транзит российской нефти через украинскую территорию.

