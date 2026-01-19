Говорили об Украине и Гренландии: делегации ЕС и США встретились в Давосе

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Давосе провела встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США.

Встреча в Давосе. Фото: из открытых источников

Стороны обсудили общие шаги по достижению справедливого и устойчивого мира в Украине, а также вопросы трансатлантической безопасности, торговли и инвестиций. Об этом фон дер Ляен сообщила в сети Х.

По ее словам, успех мирного процесса зависит от тесной координации между ЕС и США — от гарантий безопасности для Украины до экономического восстановления и процветания.

Отдельно она отметила необходимость безусловного уважения к суверенитету Гренландии и Королевству Дания.

"Это имеет очень важное значение для наших трансатлантических отношений", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

По словам Урсули фон дер Ляен, ЕС готов и дальше тесно сотрудничать с США, НАТО и другими союзниками, в частности в координации с Данией, для продвижения общих интересов безопасности.

Речь шла в Давосе также об экономическом сотрудничестве. Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что трансатлантическая торговля и инвестиции важны для обеих сторон, а введение тарифов противоречит общим интересам ЕС и США.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США открыто заявляет о намерении установить контроль над Гренландией и угрожает экономическим санкциям странам, которые будут этому мешать. В европейских столицах такие заявления воспринимают как прямую угрозу суверенитету союзника по НАТО Дании и как переломный момент в отношениях с Вашингтоном.

В дипломатических кругах ЕС все чаще звучит мнение, что нынешний кризис может означать фактический разрыв трансатлантического союза безопасности. Некоторые чиновники считают, что НАТО теряет смысл, если один из членов альянса угрожает другому силой или принуждением.