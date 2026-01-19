Говорили про Україну та Гренландію: делегації ЄС та США зустрілися у Давосі

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Давосі провела зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США.

Зустріч у Давосі. Фото: з відкритих джерел

Сторони обговорили спільні кроки для досягнення справедливого та стійкого миру в Україні, а також питання трансатлантичної безпеки, торгівлі та інвестицій. Про це фон дер Ляєн повідомила у мережі Х.

За її словами, успіх мирного процесу залежить від тісної координації між ЄС і США — від гарантій безпеки для України до її економічного відновлення та процвітання.

Окремо вона наголосила на необхідності безумовної поваги до суверенітету Гренландії та Королівства Данія.

"Це має надзвичайно важливе значення для наших трансатлантичних відносин", — наголосила глава Єврокомісії.

За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС готовий і надалі тісно співпрацювати зі США, НАТО та іншими союзниками, зокрема у координації з Данією, для просування спільних безпекових інтересів.

Йшлося у Давосі також про економічну співпрацю. Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що трансатлантична торгівля та інвестиції є важливими для обох сторін, а запровадження тарифів суперечить спільним інтересам ЄС і США.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент США відкрито заявляє про намір встановити контроль над Гренландією та погрожує економічними санкціями країнам, які цьому заважатимуть. У європейських столицях такі заяви сприймають як пряму загрозу суверенітету союзника по НАТО — Данії — і як переломний момент у відносинах із Вашингтоном.

У дипломатичних колах ЄС дедалі частіше звучить думка, що нинішня криза може означати фактичний розрив трансатлантичного безпекового союзу. Деякі чиновники вважають, що НАТО втрачає сенс, якщо один із членів альянсу погрожує іншому силою чи примусом.