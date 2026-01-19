НАТО втрачає сенс: у Європі заговорили про новий союз

Президент США відкрито заявляє про намір встановити контроль над Гренландією та погрожує економічними санкціями країнам, які цьому заважатимуть.

НАТО та Європа переживають чергову кризу. Фото: з відкритих джерел

У європейських столицях такі заяви сприймають як пряму загрозу суверенітету союзника по НАТО — Данії — і як переломний момент у відносинах із Вашингтоном. Про це пише Politico.

За інформацією видання, у дипломатичних колах ЄС дедалі частіше звучить думка, що нинішня криза може означати фактичний розрив трансатлантичного безпекового союзу. Деякі чиновники вважають, що НАТО втрачає сенс, якщо один із членів альянсу погрожує іншому силою чи примусом.

У приватних розмовах європейські посадовці називають ідею анексії Гренландії "безумством" і "маячнею", яка переходить усі можливі червоні лінії. На їхню думку, США за нинішнього курсу перестають бути не лише надійним торговельним партнером, а й гарантом безпеки.

"Відбувається зрушення в політиці США, і багато в чому воно має постійний характер. Зволікання — не рішення. Необхідно зробити впорядковані та скоординовані кроки до нової реальності", — сказав високопоставлений чиновник одного з європейських урядів.

Видання зазначає, що вже розпочалася координація між країнами ЄС щодо альтернативної архітектури безпеки.

Один із варіантів — трансформація так званої "коаліції охочих", яка спершу формувалася для підтримки України, у ширший безпековий альянс. Саме ця коаліція створила тісні неформальні зв’язки між урядами, що тепер можуть стати основою для нового формату оборонної співпраці — з Україною як ключовим елементом, оскільки вступ до НАТО для неї фактично заблокований.

Водночас у Європі визнають, що повний розрив із США означатиме кінець понад 80 років тісного військово-політичного партнерства й серйозно вдарить і по самих американських можливостях. Зокрема, по здатності діяти на Близькому Сході та в Африці без європейської інфраструктури та баз.

Попри це, дедалі більше урядів доходять висновку, що стратегічна автономія Європи стає не вибором, а необхідністю. Деякі лідери, зокрема прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, ще намагаються зберегти діалог із Вашингтоном, однак гренландська криза змусила багатьох у ЄС серйозно готуватися до сценарію, у якому США більше не є фундаментом європейської безпеки.

Як повідомляв портал "Коментарі", заяви США про можливе встановлення контролю над Гренландією спровокували серйозну кризу всередині НАТО та поставили під сумнів єдність Північноатлантичного альянсу. Намір президента США Дональда Трампа досягти "повної та абсолютної купівлі Гренландії" викликав різку реакцію європейських союзників і помітно загострив трансатлантичні відносини.