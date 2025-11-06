Грузия набросилась на Украину с новыми обвинениями: что произошло

Путь интеграции Грузии в Европейский Союз "сопровождался негативным отношением Украины – чтобы Грузия не получила статус кандидата". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Мака Бочоришвили. Фото: из открытых источников

"Мы собственными глазами видели, какие кампании проводились в 2022-2023 годах – до того, как мы получили статус кандидата, и здесь не раз проявлялась вовлеченность Украины в этом направлении, что они в различных формах выступали против евроинтеграции Грузии. Это происходило, это не было скрыто, всем нам известно", – заявила топ-дипломат Грузии.

Министр отметила, что с начала полномасштабной агрессии России Грузия делала все, чтобы всегда заявлять о политической поддержке Украины.

Чиновница также раскритиковала негативную оценку Грузии в отчете Еврокомиссии о расширении, заявив, что "выводы, сделанные в отчете Европейской комиссии, полностью искажают реальные факты".

В то же время Бочоришвили нашла оправдание тому, что Грузия не хочет вводить санкции против России.

"Никто не хочет вступать в конфронтацию с Россией и создавать дополнительные вызовы безопасности. Это вполне естественно. Первоочередная обязанность правительства – избегать угроз для страны. Это наша обязанность, и если мы это делаем, то это не должно вызывать осуждение – это должно приветствоваться", – заявила грузинская министр.

