Грузия набросилась на Украину с новыми обвинениями: что произошло

Путь интеграции Грузии в Европейский Союз "сопровождался негативным отношением Украины – чтобы Грузия не получила статус кандидата". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Мака Бочоришвили. Фото: из открытых источников
Министр отметила, что с начала полномасштабной агрессии России Грузия делала все, чтобы всегда заявлять о политической поддержке Украины.
Чиновница также раскритиковала негативную оценку Грузии в отчете Еврокомиссии о расширении, заявив, что "выводы, сделанные в отчете Европейской комиссии, полностью искажают реальные факты".
В то же время Бочоришвили нашла оправдание тому, что Грузия не хочет вводить санкции против России.
