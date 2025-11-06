Грузія накинулася на Україну з новими звинуваченнями: що сталося

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Шлях інтеграції Грузії до Європейського Союзу "супроводжувався негативним ставленням України – щоб Грузія не набула статусу кандидата". Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробила міністр закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі.
Мака Бочорішвілі. Фото: з відкритих джерел
Міністр зазначила, що від початку повномасштабної агресії Росії Грузія робила все, щоб завжди заявляти про політичну підтримку України.
Чиновниця також розкритикувала негативну оцінку Грузії у звіті Єврокомісії про розширення, заявивши, що "висновки, зроблені у звіті Європейської комісії, повністю спотворюють реальні факти".
Водночас, Бочоришвілі знайшла виправдання тому, що Грузія не хоче вводити санкції проти Росії.
Читайте також на порталі "Коментарі" — проросійська правляча партія "Грузинська мрія" оголосила про свою тотальну перемогу на місцевих виборах у Грузії, які бойкотували частину прозахідної опозиції. Оголошення результатів спровокувало масові протести у Тбілісі, які переросли у спробу штурму президентського палацу, сутички зі спецназом, застосування сльозогінного газу та водометів. Про що свідчить чергова перемога проросійських сил у Грузії? Чи здатні грузини повторити подвиг українців, влаштувавши справжню революцію? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.