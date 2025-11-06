Грузія накинулася на Україну з новими звинуваченнями: що сталося

Шлях інтеграції Грузії до Європейського Союзу "супроводжувався негативним ставленням України – щоб Грузія не набула статусу кандидата". Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробила міністр закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі.

Мака Бочорішвілі. Фото: з відкритих джерел

"Ми на власні очі бачили, які кампанії проводилися у 2022-2023 роках – до того, як ми отримали статус кандидата, і тут не раз проявлялася залученість України в цьому напрямку, що вони в різних формах виступали проти євроінтеграції Грузії. Це відбувалося, це не було приховано, всім нам відомо", — заявила топ-дипломат

Міністр зазначила, що від початку повномасштабної агресії Росії Грузія робила все, щоб завжди заявляти про політичну підтримку України.

Чиновниця також розкритикувала негативну оцінку Грузії у звіті Єврокомісії про розширення, заявивши, що "висновки, зроблені у звіті Європейської комісії, повністю спотворюють реальні факти".

Водночас, Бочоришвілі знайшла виправдання тому, що Грузія не хоче вводити санкції проти Росії.

"Ніхто не хоче вступати в конфронтацію з Росією і створювати додаткові виклики безпеки. Це цілком природно. Першочерговий обов'язок уряду – уникати загроз для країни. Це наш обов'язок, і якщо ми це робимо, то це не повинно викликати засудження – це має вітатись", – заявила грузинська міністр.

