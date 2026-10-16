Хаос замість домовленостей: що обурило лідерів ЄС на саміті

Голова Європейської ради Антоніу Кошта зіштовхнувся із найжорсткішою критикою за майже два роки перебування на посаді. На саміті ЄС лідери країн-учасниць висловили невдоволення тим, як він організував переговори щодо енергетичної політики та наступного семирічного бюджету Євросоюзу. Про це повідомляє Politico.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Перший день зустрічі тривав близько 14 години, проте суттєвих результатів учасники не досягли. Особливу напругу викликали суперечки навколо другої системи торгівлі викидами вуглецю – ETS2, яка передбачає розширення ціноутворення вуглецю. Розбіжності виявилися настільки серйозними, що Кошта скасував підсумкову прес-конференцію та відклав обговорення до завершення вечері.

Три дипломати ЄС описали те, що відбувалося як "хаос". За словами співрозмовників, деякі лідери були обурені тим, що голова не зміг утримати дискусію під контролем. Натомість узгодження заздалегідь підготовлених висновків учасники почали обговорювати законодавчі формулювання безпосередньо на саміті.

Один із дипломатів заявив, що Кошта воліє отримувати готові тексти до зустрічі, а не розробляти їх разом із лідерами під час засідання. Інші співрозмовники звинуватили його у нездатності своєчасно відстежувати поправки та враховувати політичні нюанси спору.

Критика торкнулася і можливої упередженості голови. За словами чотирьох дипломатів, представники північних країн побоюються, що Кошта виявляє більше симпатії до держав Південної Європи, зокрема під час обговорення бюджету.

Деякі учасники порівняли його роботу з діяльністю попередників – Шарля Мішеля та Дональда Туска. Один із дипломатів заявив, що цього разу Кошта виступив навіть гірше за Мішеля.

Провал переговорів посилив сумніви щодо здатності голови Євроради знаходити компроміси між країнами з різними інтересами. Тепер він має відновити довіру лідерів і досягти результатів з питань, які залишаються джерелом серйозних розбіжностей усередині ЄС.

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