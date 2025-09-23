Хорошие новости для Украины: какие идеи начинают озвучивать в ЕС о стене дронов

Украина должна быть целостно интегрирована в планы по созданию "стены дронов" для защиты границ НАТО, поскольку она имеет опыт и самые передовые новинки, необходимые для этого. Такое заявление в интервью агентству Reuters высказал министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

Стена дронов. Фото: из открытых источников

Глава МИД Литвы акцентировал, что российские провокации выявили "большие пробелы" в обороне Европы и ее способности защищаться от дронов.

"В обороне ЕС есть большие пробелы. Нам не хватает необходимого оборудования, которое позволило бы обнаруживать дроны, следить за ними, отслеживать их и затем уничтожать. Нам этого не хватает", — отметил Будрис.

При этом топ-дипломат Литвы напомнил, что Украина каждую ночь борется с дронами и имеет интегрированные системы для противодействия дронам.

Рассуждая о вторжениях России в воздушное пространство НАТО, Будрис сказал, что Москва использует колебания Альянса и дебаты о том, как реагировать, чтобы расширить "серые зоны".

"Мы должны очень четко сформулировать и показать России, что дальнейшая эскалация с их стороны вызовет более жесткую реакцию", — сказал министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что план Европейского Союза по созданию "стены дронов" на своих восточных границах, используя украинские технологии, является знаковым событием.

"Это не просто тактический шаг, а стратегическое признание Украины, как ключевого партнера в сфере безопасности. Тот факт, что ЕС выбирает именно украинские разработки, свидетельствует об их высокой эффективности и инновационности, проверенной в условиях реальной войны. Это является прямым результатом последовательной политики, которую проводит президент Зеленский, делая ставку на технологическое развитие" – отметил эксперт.



