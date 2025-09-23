Хорошие новости для Украины: какие идеи начинают озвучивать в ЕС о стене дронов

Рубрики
Кравцев Сергей
Украина должна быть целостно интегрирована в планы по созданию "стены дронов" для защиты границ НАТО, поскольку она имеет опыт и самые передовые новинки, необходимые для этого. Такое заявление в интервью агентству Reuters высказал министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.
Стена дронов. Фото: из открытых источников
Глава МИД Литвы акцентировал, что российские провокации выявили "большие пробелы" в обороне Европы и ее способности защищаться от дронов.
При этом топ-дипломат Литвы напомнил, что Украина каждую ночь борется с дронами и имеет интегрированные системы для противодействия дронам.
Рассуждая о вторжениях России в воздушное пространство НАТО, Будрис сказал, что Москва использует колебания Альянса и дебаты о том, как реагировать, чтобы расширить "серые зоны".
