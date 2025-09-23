Хороші новини для України: які ідеї починають озвучувати в ЄС про стіну дронів

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Україна має бути цілісно інтегрована в плани створення "стіни дронів" для захисту кордонів НАТО, оскільки вона має досвід і найпередовіші новинки, необхідні для цього. Таку заяву в інтерв'ю агентству Reuters висловив міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс.
Стіна дронів. Фото: з відкритих джерел
Глава МЗС Литви наголосив, що російські провокації виявили "великі прогалини" в обороні Європи та її здатності захищатися від дронів.
При цьому топ-дипломат Литви нагадав, що Україна щоночі бореться з дронами і має інтегровані системи для протидії дронам.
Розмірковуючи про вторгнення Росії у повітряний простір НАТО, Будріс сказав, що Москва використовує коливання Альянсу та дебати про те, як реагувати, щоб розширити "сірі зони".
Читайте також на порталі "Коментарі" — доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко вважає, що план Європейського Союзу щодо створення "стіни дронів" на своїх східних кордонах, використовуючи українські технології, є знаковою подією.