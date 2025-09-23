Хороші новини для України: які ідеї починають озвучувати в ЄС про стіну дронів

Україна має бути цілісно інтегрована в плани створення "стіни дронів" для захисту кордонів НАТО, оскільки вона має досвід і найпередовіші новинки, необхідні для цього. Таку заяву в інтерв'ю агентству Reuters висловив міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс.

Стіна дронів. Фото: з відкритих джерел

Глава МЗС Литви наголосив, що російські провокації виявили "великі прогалини" в обороні Європи та її здатності захищатися від дронів.

"В обороні ЄС є великі прогалини. Нам не вистачає необхідного обладнання, яке б дозволило виявляти дрони, стежити за ними, відстежувати їх і потім знищувати. Нам цього не вистачає", — зазначив Будріс.

При цьому топ-дипломат Литви нагадав, що Україна щоночі бореться з дронами і має інтегровані системи для протидії дронам.

Розмірковуючи про вторгнення Росії у повітряний простір НАТО, Будріс сказав, що Москва використовує коливання Альянсу та дебати про те, як реагувати, щоб розширити "сірі зони".

"Ми маємо дуже чітко сформулювати та показати Росії, що подальша ескалація з їхнього боку викличе жорсткішу реакцію", — сказав міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко вважає, що план Європейського Союзу щодо створення "стіни дронів" на своїх східних кордонах, використовуючи українські технології, є знаковою подією.

"Це не просто тактичний крок, а стратегічне визнання України, як ключового партнера у сфері безпеки. Той факт, що ЄС обирає саме українські розробки, свідчить про їхню високу ефективність та інноваційність, перевірену в умовах реальної війни. Це є прямим результатом послідовної політики, яку проводить президент Зеленський, роблячи ставку на технологічний розвиток" – зазначив експерт.



