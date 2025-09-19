Почему в ЕС задумались над строительством «стены дронов»: что могло бы стать лучшим решением

ЕС планирует построить свою "стену дронов" на восточных границах. Для этого будут использовать украинские технологии. Об этом пишет издание Financial Times. Поможет ли это, учитывая, что война просто безумно меняется, в первую очередь, технологически? Не правильнее ли было бы построить эту стену дронов уже сейчас в Украине? Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что план Европейского Союза по созданию стены дронов на своих восточных границах, используя украинские технологии, является знаковым событием.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

"Это не просто тактический шаг, а стратегическое признание Украины как ключевого партнера в сфере безопасности. Тот факт, что ЕС выбирает именно украинские разработки, свидетельствует об их высокой эффективности и инновационности, проверенной в условиях реальной войны. Это является прямым результатом последовательной политики, которую проводит президент Зеленский, делая ставку на технологическое развитие и цифровизацию армии", – отметил эксперт.

При этом эксперт соглашается с тем, что встает вполне прогнозируемый вопрос, успеем ли мы за безумными темпами изменений на поле боя. Война будущего – это война технологий, и ее темпы просто сногсшибательны.

"Стена дронов – это инструмент для защиты от нелегальной миграции, контрабанды и других угроз, а также для сдерживания потенциального агрессора. Однако параллельно крайне важно внедрять эти технологии и в самой Украине. Защита украинских границ – это и есть защита восточных рубежей Европы. Лучшим решением было бы начать строительство такой стены именно в Украине, интегрируя ее в общеевропейскую систему. Это позволит не только протестировать ее в реальных условиях, но и значительно усилить нашу обороноспособность, отвечающую общим интересам Киева и Брюсселя", – сказал Игорь Петренко.

