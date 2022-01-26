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Хорватия приносит свои извинения украинцам за опальное заявление президента

Премьер Хорватии заверил, что в Украине нет ни одного хорватского военного

сегодня, 09:05
Автор:

Кравцев Сергей
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Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович принес свои извинения украинцам за заявления президента страны Зорана Милановича. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление было обнародовано на официальной странице хорватского правительства в Twitter.

Хорватия приносит свои извинения украинцам за опальное заявление президента

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Фото: 1NEWS

Премьер отметил, ему лично неизвестно, о каких хорватских военных говорил президент страны, которых он собрался выводить из Украины, если начнется открытая война с Россией. На сегодняшний день ни одного хорватского солдата в Украине нет, как нет военных Хорватии в Польше. Военный контингент оттуда уже возвратился. Что касается заявление о коррупции в Украине, то это не есть официальной позицией хорватского народа, поэтому стоит принести извинения Украине за такие заявление в адрес страны.

Отметим, портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Хорватии Зоран Миланович сделал в адрес Украины несколько грозных заявлений, назвав нашу страну одной их самых коррумпированных в Европе, а также заявил, что Украина не должна претендовать на то, чтобы стать полноправным членом НАТО и ЕС. Было также заявление относительно возможного российского вторжения. Хорватский президент заявил, что несмотря на официальную позицию НАТО, который поддерживает Украину в противостоянии с Россией, Хорватия отказывается выступать на стороне Украины, если начнется война. Поэтому ни один хорватский солдат воевать с Россией не будет. Правда при этом Миланович уточнил, что к самой Украине у него нет претензий и обид, но есть возражения относительно той политики, которую решил проводить глава Белого Дома Джо Байден.



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Источник: https://twitter.com/VladaRH?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1486041171101208576%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F01%2F26%2F7133088%2F
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