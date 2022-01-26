Хорватия приносит свои извинения украинцам за опальное заявление президента

Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович принес свои извинения украинцам за заявления президента страны Зорана Милановича. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление было обнародовано на официальной странице хорватского правительства в Twitter.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Фото: 1NEWS

Премьер отметил, ему лично неизвестно, о каких хорватских военных говорил президент страны, которых он собрался выводить из Украины, если начнется открытая война с Россией. На сегодняшний день ни одного хорватского солдата в Украине нет, как нет военных Хорватии в Польше. Военный контингент оттуда уже возвратился. Что касается заявление о коррупции в Украине, то это не есть официальной позицией хорватского народа, поэтому стоит принести извинения Украине за такие заявление в адрес страны.

Отметим, портал "Комментарии" сообщал о том, что президент Хорватии Зоран Миланович сделал в адрес Украины несколько грозных заявлений, назвав нашу страну одной их самых коррумпированных в Европе, а также заявил, что Украина не должна претендовать на то, чтобы стать полноправным членом НАТО и ЕС. Было также заявление относительно возможного российского вторжения. Хорватский президент заявил, что несмотря на официальную позицию НАТО, который поддерживает Украину в противостоянии с Россией, Хорватия отказывается выступать на стороне Украины, если начнется война. Поэтому ни один хорватский солдат воевать с Россией не будет. Правда при этом Миланович уточнил, что к самой Украине у него нет претензий и обид, но есть возражения относительно той политики, которую решил проводить глава Белого Дома Джо Байден.





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