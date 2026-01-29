Идея Зеленского может так и не осуществиться: против чего вдруг выступили в ЕС

В Европейском Союзе скептически отреагировали на идею создания объединенных вооруженных сил Европы. В Брюсселе считают, что появление отдельной "европейской армии" способно создать параллельные структуры управления и нанести ущерб эффективной работе как национальных армий стран-членов, так и Североатлантического альянса. Об этом заявила глава европейской дипломатии Каи Каллас, которую цитирует Радио Свобода.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

По словам Каллас, военная сфера нуждается в четкой организации, понятной иерархии и однозначном подчинении. Именно эти элементы, по ее убеждению, залог быстрого принятия решений и эффективной реакции в кризисных ситуациях.

Она напомнила, что все страны Европейского Союза имеют собственные вооруженные силы, а армии 23 государств одновременно интегрированы в структуры НАТО. В такой системе, отметила Каллас, сложно представить создание отдельной наднациональной армии без риска дублирования функций и полномочий.

"Должны существовать уже существующие армии. Нужно смотреть, как эта система работает на практике", — подчеркнула глава европейской дипломатии.

По ее мнению, создание параллельных военных структур приведет к путанице в командовании, особенно в условиях угроз и военных кризисов. В таких ситуациях, подчеркнула Каллас, критически важно ясно понимать, кто именно принимает решение и отдает приказы.

"Когда что-то случается, должно быть совершенно понятно, кто кому отдает приказы. Если появятся параллельные структуры, картина только размоется, а в сложные моменты приказы могут просто потеряться", — подытожила она.

