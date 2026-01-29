Ідея Зеленського може так і не здійснитися: проти чого раптом виступили в ЄС

В Європейському Союзі скептично відреагували на ідею створення об’єднаних збройних сил Європи. У Брюсселі вважають, що поява окремої "європейської армії" здатна створити паралельні структури управління та зашкодити ефективній роботі як національних армій країн-членів, так і Північноатлантичного альянсу. Про це заявила голова європейської дипломатії Каї Каллас, яку цитує "Радіо Свобода".

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

За словами Каллас, військова сфера потребує чіткої організації, зрозумілої ієрархії та однозначного підпорядкування. Саме ці елементи, на її переконання, є запорукою швидкого ухвалення рішень і ефективної реакції у кризових ситуаціях.

Вона нагадала, що всі країни Європейського Союзу мають власні збройні сили, а армії 23 держав водночас інтегровані у структури НАТО. У такій системі, зазначила Каллас, складно уявити створення окремої наднаціональної армії без ризику дублювання функцій і повноважень.

"Мають існувати армії, які вже є. Потрібно дивитися, як ця система працює на практиці", — наголосила очільниця європейської дипломатії.

На її думку, створення паралельних військових структур призведе до плутанини в командуванні, особливо в умовах загроз і воєнних криз. У таких ситуаціях, підкреслила Каллас, критично важливо чітко розуміти, хто саме ухвалює рішення і віддає накази.

"Коли щось трапляється, має бути абсолютно зрозуміло, хто кому віддає накази. Якщо з’являться паралельні структури, картина лише розмиється, а в складні моменти накази можуть просто загубитися", — підсумувала вона.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Естонія ініціює заборону на в’їзд до Шенгенської зони для громадян Росії, які служили в російській армії та брали участь у бойових діях проти України. Відповідну пропозицію міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна планує представити у четвер на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє Politico.



