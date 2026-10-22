Игр с российскими активами не получится: кто в ЕС против усиления помощи Украине

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европейская комиссия не намерена возобновлять обсуждение финансовых операций с замороженными российскими активами, размещенными в депозитарии Euroclear. По его словам, Брюссель получил необходимые заверения, что новые предложения об использовании этих средств для покрытия потребностей Украины выдвигаться не будут.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Brussels Times, об этом бельгийский премьер рассказал в среду, выступая в парламенте на заседании Федерального консультативного комитета по европейским делам. Де Вевер подводил итоги недавнего саммита лидеров Евросоюза.

"Я уверен в этом, ведь именно так и было сказано", — подчеркнул глава бельгийского правительства.

При этом он не исключил, что некоторые государства ЕС попытаются вновь поднять вопрос о российских средствах. В качестве примера де Вевер привел премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена, который публично заявлял о намерении "забрать эти деньги".

Бельгийский премьер отметил, что часть новых европейских лидеров не участвовала в прошлогодних дискуссиях и теперь продвигает идеи, которые ранее удалось остановить еще на начальном этапе обсуждения.

Де Вевер также предупредил коллег о возможных юридических последствиях даже публичных заявлений на эту тему. По его оценке, предупреждение возымело действие, а интерес к дальнейшему обсуждению инициативы за столом переговоров заметно ослаб.

Описывая реакцию на свою позицию, бельгийский премьер рассказал, что один из коллег признался ему в кулуарах: выступление выглядело так, будто он прошелся по дискуссии "с огнеметом".

Таким образом, вопрос использования замороженных российских активов остается потенциальным источником разногласий внутри ЕС, несмотря на заверения Брюсселя об отсутствии планов возвращаться к прежним предложениям.

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