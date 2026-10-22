Ігор із російськими активами не вийде: хто в ЄС проти посилення допомоги Україні

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що Європейська комісія не має наміру поновлювати обговорення фінансових операцій із замороженими російськими активами, розміщеними у депозитарії Euroclear. За його словами, Брюссель отримав необхідні запевнення, що нові пропозиції щодо використання цих коштів для покриття потреб України висуватись не будуть.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Brussels Times, про це бельгійський прем'єр розповів у середу, виступаючи у парламенті на засіданні Федерального консультативного комітету з європейських справ. Де Вевер підбивав підсумки нещодавнього саміту лідерів Євросоюзу.

"Я впевнений у цьому, адже саме так і було сказано", — наголосив глава бельгійського уряду.

При цьому він не виключив, що деякі держави ЄС спробують знову порушити питання про російські кошти. Як приклад, де Вевер навів прем'єр-міністра Нідерландів Роба Йеттена, який публічно заявляв про намір "забрати ці гроші".

Бельгійський прем'єр зазначив, що частина нових європейських лідерів не брала участі у минулорічних дискусіях і тепер просуває ідеї, які раніше вдалося зупинити ще на початковому етапі обговорення.

Де Вевер також попередив колег про можливі юридичні наслідки навіть публічних заяв на цю тему. За його оцінкою, попередження подіяло, а інтерес до подальшого обговорення ініціативи за столом переговорів помітно послабився.

Описуючи реакцію на свою позицію, бельгійський прем'єр розповів, що один із колег зізнався йому в кулуарах: виступ мав такий вигляд, ніби він пройшовся за дискусією "з вогнеметом".

Таким чином, питання використання заморожених російських активів залишається потенційним джерелом розбіжностей усередині ЄС, незважаючи на запевнення Брюсселя щодо відсутності планів повертатися до колишніх пропозицій.

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