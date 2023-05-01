Исключение Венгрии из ЕС: есть ли вероятность – как можно приструнить венгерскую власть

В Венгрии из-за политики премьер-министра Виктора Орбана резко упала поддержка Европейского Союза. Да и сама политика официального Будапешта точно не созвучна той, что проводит ЕС. В том числе – в ракурсе свобод, отношения к российско-украинской войне и так далее. Существует ли вероятность, что Венгрия останется за бортом ЕС? Только ли риски это несет, или возможен позитив? Кто и как может приструнить венгерскую власть? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Несмотря на то, что Венгрия в ЕС выглядит как чемодан без ручки, ее потеря не входит в намерения Евросоюза

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук уверен, что, несмотря на антиевропейскую риторику руководства Венгрии, оно не заинтересовано в выходе из ЕС. И будет делать всё, чтобы этого не случилось.

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"Венгрия слишком зависима от квот и дотацией Евросоюза. Она очень выигрывает, является его членом, – аргументирует эксперт. – Лишившись же этого, автоматически лишится свободного перемещения товаров, людей и так далее. Для Венгрии это – катастрофа. Маленькое государство в центре Европы, не входящее в некое объединение – это нереально".

В советские времена, напоминает Борис Кушнирук, Венгрия являлась составляющей СЭВ – Совета экономической взаимопомощи (межправительственная экономическая организация с штаб-квартирой в Москве, действовавшая в 1949-1991 годах; создана по решению экономического совещания представителей Албании, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР и Чехословакии). Это был лагерь соцстран, который в значительной мере спонсировал СССР. После развала которого Венгрии пришлось сложно. Полегчало лишь с 2004-го, когда она стала частью ЕС.

"Самостоятельно она просто не вытянет. Потому я крайне скептически отношусь к тому, что официальный Будапешт предпримет подобные попытки, – говорит эксперт. – Но здесь и другая составляющая – сам Евросоюз не заинтересован в этом. Ведь основная цель ЕС – именно объединенная Европа. Так, что, несмотря на то, что Венгрия в ЕС выглядит как чемодан без ручки, что она своей политикой очень раздражает многих коллег по данному объединению, ее потеря не входит в намерения Евросоюза. Потому там предпочитают применение тех или иных финансово-экономических рычагов воздействия против откровенного нарушителя демократических норм и саботажника ряда важных инициатив, нежели идти на радикальные шаги, способные привести к выдавливанию Венгрии за границы ЕС".

Венгерские власти сейчас играют с ЕС на повышение ставок

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин поделился таким мнением:

"Мне кажется, что Орбан, как и ранее, блефует. Делая вид, что Венгрия задумается о возможности покинуть Евросоюз, если тот не рассмотрит возможность восстановления ее финансирования (в том объеме, на который она рассчитывала), если Брюссель и далее будет критиковать политику Будапешта. Нет сомнений, что Венгрия получает от участия в ЕС куда больше, чем он от ее присутствия. И это касается не только огромных субвенций (а венгерский бюджет явно дотационен), но и общего престижа в статусе части ЕС. Именно в этом ракурсе Венгрия может быть интересна тому же Китаю. Лишись она статуса члена ЕС, интерес к ней угаснет. Что она тогда будет представлять из себя с точки зрения рынка? Что станет с платежеспособностью ее населения?".

Именно поэтому, поясняет эксперт, больше похоже на то, что венгерские власти сейчас играют с ЕС на повышение ставок и так далее. Как играл в свое время британский политический класс. В стиле – вы нам дайте определенные преференции, а то...

"Британия в итоге, хоть и не без проблем, вышла из ЕС. Но она могла себе это позволить. Ведь являлась, по сути, одной из стран-доноров Евросоюза. Венгрия же, напротив, является страной, которая получает средства от ЕС, а не отдает свои на чью-то поддержку", – подчеркивает политолог.

Важен, по его мнению, и такой момент. Несмотря на внешнюю критическую риторику официального Будапешта, когда возникают какие-то суперважные для ЕС вопросы, где есть солидарная позиция доминирующего большинства, Венгрия в итоге всё поддерживает.

"Подобная история была со всеми пакетами антироссийских санкций. Чтобы они были одобрены, необходимо согласие всех 27 членов Евросоюза. И, так или иначе, Венгрия соглашалась, – напоминает Алексей Якубин. – А слитые документы Пентагона демонстрируют, что Венгрия пропускала через свою территорию самолеты с вооружением, предназначенным для Украины. Резюмируя: хоть Орбан и культивирует некий антиевропейский образ внутри самой Венгрии, эта страна очень зависима от ЕС – и стрелять себе в ногу, начав реальное движение по выходу из данного союза, точно не будет".

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