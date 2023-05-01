Huxit: в Венгрии растут настроения за выход из ЕС

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Slava Kot
Опрос Евробарометра зафиксировал снижение поддержки Европейского Союза на 12%, что является самым большим показателем из всех членов ЕС. Поддержку ЕС выразили только 39% граждан страны, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 51%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Впервые идею выхода Венгрии из Европейского Союза (Huxit), объявили во время пандемии. Тогда правительство страны заявило, что Венгрия может рассмотреть членство в ЕС в новой перспективе, ведь к 2030 году станет чистым плательщиком в бюджет европейского блока. С момента присоединения к ЕС Венгрия получила более 100 млрд. евро помощи. Однако ЕС заблокировал 28 млрд евро из-за проблем демократических институтов в стране, в частности, это касается судебной системы и СМИ.
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Орбан критикует ЕС, заявляя, что именно союз виновен в плохом состоянии экономики страны и ослаблены венгерской валютой. Кроме того, десятки информационных ресурсов, подконтрольных Орбану, распространяют нарратив, что поддержка Украины со стороны ЕС наносит ущерб Венгрии. В одном из эфиров Виктор Орбан заявил, что люди могут начать подвергать сомнению "полное существование" ЕС из-за поддержки Украины.
Опрос газеты Nepszava показал, что большинство поклонников венгерского премьер-министра Виктор Орбана поддерживают больше россиян и китайцев, чем американцев и украинцев.
Агнес Урбан говорит, что ранее правительственная кампания против инвестора Джорджа Сороса, ЛГБТ-сообщества и бывшего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, однако сейчас это изменилось.
Из-за большого влияния Орбана на СМИ, европейская группа депутатов ALDE с помощью США организовала рекламную кампанию "Россияне, возвращайтесь домой" — это призыв против советского вторжения Венгрии в 1956 году, сравнивающийся с нынешним нападением России на территорию Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в администрации Орбана рассказали о союзниках Венгрии.
Также "Комментарии" писали об Орбане, поддержавшем противоречивое предложение Макрона.
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