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Huxit: в Венгрии растут настроения за выход из ЕС

В Венгрии резко упали настроения поддержки Европейского Союза. Одним из причин этого стала политика премьер-министра Виктора Орбана.

сегодня, 13:35
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Автор:

Slava Kot

Опрос Евробарометра зафиксировал снижение поддержки Европейского Союза на 12%, что является самым большим показателем из всех членов ЕС. Поддержку ЕС выразили только 39% граждан страны, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 51%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Huxit: в Венгрии растут настроения за выход из ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Впервые идею выхода Венгрии из Европейского Союза (Huxit), объявили во время пандемии. Тогда правительство страны заявило, что Венгрия может рассмотреть членство в ЕС в новой перспективе, ведь к 2030 году станет чистым плательщиком в бюджет европейского блока. С момента присоединения к ЕС Венгрия получила более 100 млрд. евро помощи. Однако ЕС заблокировал 28 млрд евро из-за проблем демократических институтов в стране, в частности, это касается судебной системы и СМИ.


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"Венгрии так и не удалось по-настоящему усвоить ценности ЕС, действительно речь шла о деньгах. Теперь, когда деньги не текут, добавьте к этому пропаганду, и оба будут иметь мощный эффект", — сказала директор Mertek Media Monitor Агнес Урбан.

Орбан критикует ЕС, заявляя, что именно союз виновен в плохом состоянии экономики страны и ослаблены венгерской валютой. Кроме того, десятки информационных ресурсов, подконтрольных Орбану, распространяют нарратив, что поддержка Украины со стороны ЕС наносит ущерб Венгрии. В одном из эфиров Виктор Орбан заявил, что люди могут начать подвергать сомнению "полное существование" ЕС из-за поддержки Украины.

Опрос газеты Nepszava показал, что большинство поклонников венгерского премьер-министра Виктор Орбана поддерживают больше россиян и китайцев, чем американцев и украинцев.

"Это очень важно и страшно, учитывая, как быстро меняется отношение. Удивительно, насколько эффективным был Орбан в уничтожении проевропейской позиции Венгрии", — сказал сотрудник Немецкого фонда Маршалла Даниэль Гегедус.

Агнес Урбан говорит, что ранее правительственная кампания против инвестора Джорджа Сороса, ЛГБТ-сообщества и бывшего президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, однако сейчас это изменилось.

"Это настоящий геополитический поворот. Если раньше правительственная пропаганда была направлена на борьбу с козлами-отпущениями, в прошлом году она приобрела новое измерение и теперь прямо нацелена на западные альянсы Венгрии", — сказала директор Mertek Media Monitor.

Из-за большого влияния Орбана на СМИ, европейская группа депутатов ALDE с помощью США организовала рекламную кампанию "Россияне, возвращайтесь домой" — это призыв против советского вторжения Венгрии в 1956 году, сравнивающийся с нынешним нападением России на территорию Украины.

"Венгрия, пожалуй, единственное государство-член, которое проводит антиевропейскую кампанию. Это одна из причин, почему мы хотели запустить эту кампанию – сказать, что этой земли обетованной за пределами ЕС не существует", – сказал член оппозиционной партии Венгрии Даниэль Берг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в администрации Орбана рассказали о союзниках Венгрии.

Также "Комментарии" писали об Орбане, поддержавшем противоречивое предложение Макрона.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-28/eu-is-waking-up-to-threat-of-an-eastern-version-of-brexit-in-orban-s-hungary?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google
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