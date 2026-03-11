logo

Испания резко предупредила Израиль: какой шаг назвала роковой ошибкой
commentss НОВОСТИ Все новости

Испания резко предупредила Израиль: какой шаг назвала роковой ошибкой

Мадрид осудил атаки с обеих сторон, призвал к деэскалации и объявил миллионную гуманитарную помощь

11 марта 2026, 12:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что возможное вторжение Израиль в Ливан станет "огромной ошибкой" и может дестабилизировать весь Ближний Восток. Об этом он сказал во вторник, комментируя новый виток эскалации между израильской армией и группировкой Хезболла.

Испания резко предупредила Израиль: какой шаг назвала роковой ошибкой

Испания. Фото: из открытых источников

По словам Альбареса, Мадрид осуждает массированные израильские удары по территории Ливана. В то же время, Испания также "решительно осуждает" ракетные атаки "Хезболлы" по израильским позициям. Министр подчеркнул, что безопасность и стабильность Ливана имеют ключевое значение для всего региона, поэтому дальнейшая эскалация может привести к серьезным последствиям.

Испанский дипломат призвал Израиль соблюдать нормы международного права, а "Хезболлу" – прекратить атаки и выполнить план разоружения, предложенный ливанским правительством. По его словам, только политический диалог и переговоры могут остановить расширение конфликта.

На фоне обострения Мадрид объявил о новом пакете гуманитарной помощи Ливану на сумму 9 миллионов евро. Из этой суммы 2,4 миллиона евро будут немедленно направлены на обеспечение населения продовольствием, питьевой водой, санитарными средствами и базовой медицинской помощью.

Альбарес подчеркнул, что позиция Испании с начала конфликта остается неизменной – поддержка международного права, снижение напряженности и возвращение сторон к переговорам.

Эскалация произошла после того, как "Хезболла" нанесла серию ударов по израильским военным позициям на юге Ливана и на территории Израиля. В ответ израильская армия предупредила жителей южного Ливана о возможной эвакуации из-за новых бомбардировок.

Читайте на портале "Комментарии" — США могут оказаться на пороге масштабной наземной операции в Иране. Такое предупреждение сделал сенатор-демократ Ричард Блюменталь после закрытого брифинга по поводу ситуации вокруг Ирана в комитете Сената вооруженных сил. Об этом сообщает издание The Hill.




