Іспанія різко попередила Ізраїль: який крок назвала фатальною помилкою

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що можливе вторгнення Ізраїль до Лівану стане "величезною помилкою" і може дестабілізувати весь Близький Схід. Про це він сказав у вівторок, коментуючи новий виток ескалації між ізраїльською армією та угрупованням Хезболла.

Іспанія Фото: з відкритих джерел

За словами Альбареса, Мадрид засуджує масовані ізраїльські удари по території Лівану. Водночас Іспанія також "рішуче засуджує" ракетні атаки "Хезболли" по ізраїльських позиціях. Міністр наголосив, що безпека і стабільність Лівану мають ключове значення для всього регіону, тому подальша ескалація може призвести до серйозних наслідків.

Іспанський дипломат закликав Ізраїль дотримуватися норм міжнародного права, а "Хезболлу" – припинити атаки та виконати план роззброєння, запропонований ліванським урядом. За його словами, лише політичний діалог і переговори можуть зупинити розширення конфлікту.

На тлі загострення Мадрид оголосив про новий пакет гуманітарної допомоги для Лівану на суму 9 мільйонів євро. Із цієї суми 2,4 мільйона євро буде негайно спрямовано на забезпечення населення продовольством, питною водою, санітарними засобами та базовою медичною допомогою.

Альбарес наголосив, що позиція Іспанії від початку конфлікту залишається незмінною – підтримка міжнародного права, зниження напруженості та повернення сторін до переговорів.

Ескалація відбулася після того, як "Хезболла" завдала серії ударів по ізраїльських військових позиціях на півдні Лівану та на території Ізраїлю. У відповідь ізраїльська армія попередила мешканців південного Лівану про можливу евакуацію через нові бомбардування.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США можуть опинитись на порозі масштабної наземної операції в Ірані. Таке попередження зробив сенатор-демократ Річард Блюменталь після закритого брифінгу щодо ситуації навколо Ірану в комітеті Сенату збройних сил. Про це повідомляє видання The Hill.



