Использование замороженных активов РФ: в ЕС раскрыли два решения

Европейский Союз предложил два основных варианта решения по использованию замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил представитель ЕС по экономическим вопросам Балаж Уйвари.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Еврочиновник отметил, ЕС предложил "два фундаментальных решения" по репарационному займу и альтернативному совместному заимствованию. Именно на этой основе продолжаются дальнейшие обмены и дискуссии перед саммитом Европейского совета на этой неделе.

"Мы предлагаем два решения, которые будут гарантировать, что в 2026 и 2027 годах Украина будет иметь необходимое финансирование. Если посмотреть на имеющиеся цифры, в начале года Украина в целом обеспечена ресурсами, а уже в начале весны могут вступить в силу новые решения", — отметил Уйвари.

Он добавил, что именно такой подход формирует видение Европейской комиссии относительно временных рамок дальнейших финансовых решений по поддержке Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский союз вступает в одну из самых напряжённых и судьбоносных недель, пытаясь одновременно защитить Украину от навязываемого Вашингтоном и Москвой "мирного плана" и сохранить механизм так называемого репарационного кредита для Киева. Об этом сообщает Politico.

По оценке издания, ближайшие дни станут серьёзным тестом для единства и политической воли европейских лидеров. Уже сегодня они намерены использовать все дипломатические рычаги, обсуждая параметры возможного урегулирования на встречах с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США в Берлине. Параллельно в Брюсселе главы МИД и дипломаты ЕС пытаются преодолеть сопротивление ряда стран-членов, выступающих против использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Кульминацией станет саммит всех 27 лидеров ЕС, запланированный на четверг, который в Брюсселе называют одним из самых важных за последние годы.



