Використання заморожених активів РФ: у ЄС розкрили два рішення

Європейський Союз запропонував два основні варіанти рішення щодо використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив представник ЄС з економічних питань Балаж Уйварі.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

Єврочиновник зазначив, що ЄС запропонував "два фундаментальні рішення" щодо репараційної позики та альтернативного спільного запозичення. Саме на цій основі продовжуються подальші обміни та дискусії перед самітом Європейської ради цього тижня.

"Ми пропонуємо два рішення, які гарантуватимуть, що у 2026 та 2027 роках Україна матиме необхідне фінансування. Якщо подивитися на наявні цифри, на початку року Україна загалом забезпечена ресурсами, а вже на початку весни можуть набути чинності нові рішення", — зазначив Уйварі.

Він додав, що саме такий підхід формує бачення Європейської комісії щодо тимчасових рамок подальших фінансових рішень щодо підтримки України.

За оцінкою видання, найближчими днями стануть серйозним тестом для єдності та політичної волі європейських лідерів. Вже сьогодні вони мають намір використати всі дипломатичні важелі, обговорюючи параметри можливого врегулювання на зустрічах із президентом України Володимиром Зеленським та представниками США у Берліні. Паралельно у Брюсселі глави МЗС та дипломати ЄС намагаються подолати опір низки країн-членів, які виступають проти використання заморожених російських активів для підтримки України. Кульмінацією стане саміт усіх 27 лідерів ЄС, запланований на четвер, який у Брюсселі називають одним із найважливіших за останні роки.



