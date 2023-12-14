Историческое решение: Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

14 декабря Европейский совет принял историческое решение, а именно принял решение о начале переговоров по вступлению в ЕС Украины и Молдову. Президент Зеленский назвал это решение победой Украины и Европы. О принятом решении сообщил председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС Украины (фото из открытых источников)

По его словам, Европейский совет также предоставил статус кандидата Грузии. Он сообщил, что переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной начнутся тогда, когда со страной будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства.

На решение Европейского совета сразу отреагировал президент Зеленский.



"Это победа Украины. Победа всей Европы. Победа, мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая", — написал он, и ретвитнул сообщение Мишеля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, почему Зеленского не пригласили на саммит ЕС . Лидеры Европейского Союза были настроены на то, чтобы пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит ЕС в Брюсселе, однако не стали этого делать из-за опасений реакции венгерского премьера Виктора Орбана. Сам Зеленский тоже хотел лично присутствовать на саммите.

Издание, ссылаясь на двух европейских дипломатов, отмечает, что на встрече представителей стран ЕС несколько послов высказали оговорку о приглашении Владимира Зеленского на саммит. Они опасались, что присутствие украинского президента может вызвать неприятие премьера Венгрии Виктора Орбана и сделает позицию венгра относительно Украины еще более неуступчивой. Кроме того, саммит мог закончиться скандалом из-за прямого спора между лидерами.

