Из-за Польши Украина может не получить 18 млрд долларов от ЕС

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Slava Kot
14 декабря Польша отказалась подписать пакет соглашений, где также была одобрена финансовая помощь от Европейского Союза для Украины в размере 18 млрд евро. Брюссель недавно согласовал все детали с Венгрией, отменившей свое вето на помощь. Теперь свои условия называет Польша. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: с открытых источников
В пакет соглашений входила финансовая поддержка Украины, план расходов для Венгрии из Фонда ЕС по восстановлению после пандемии, блокировка 6,3 млрд евро для Будапешта и налоговая реформа. Чиновники ЕС должны подписать соглашение в 17:00, однако премьер-министр Польши попросил перенести встречу на 20:00. Однако вечером так и не был подписан пакет соглашений. К обсуждению этих вопросов политики вернутся 15 декабря.
Польша блокировала корпоративный налог ЕС несколько месяцев назад, но согласилась на условия. Затем помощь для Украины блокировала Венгрия. Теперь Польша снова не соглашается на введение налога и подписывает пакет соглашений.
Согласно согласованным условиям пакета, если на один из пунктов наложено вето – как сейчас по минимальной налоговой ставке в Польше – тогда все другие вопросы не принимаются. И план перечисления Украине 18 млрд евро проваливается.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц заговорил о предстоящем сотрудничестве с Россией.
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