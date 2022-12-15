Из-за Польши Украина может не получить 18 млрд долларов от ЕС

14 декабря Польша отказалась подписать пакет соглашений, где также была одобрена финансовая помощь от Европейского Союза для Украины в размере 18 млрд евро. Брюссель недавно согласовал все детали с Венгрией, отменившей свое вето на помощь. Теперь свои условия называет Польша. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: с открытых источников

В пакет соглашений входила финансовая поддержка Украины, план расходов для Венгрии из Фонда ЕС по восстановлению после пандемии, блокировка 6,3 млрд евро для Будапешта и налоговая реформа. Чиновники ЕС должны подписать соглашение в 17:00, однако премьер-министр Польши попросил перенести встречу на 20:00. Однако вечером так и не был подписан пакет соглашений. К обсуждению этих вопросов политики вернутся 15 декабря.

"Есть большое разочарование в том, что Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальный налог", — сказал дипломат ЕС.

Польша блокировала корпоративный налог ЕС несколько месяцев назад, но согласилась на условия. Затем помощь для Украины блокировала Венгрия. Теперь Польша снова не соглашается на введение налога и подписывает пакет соглашений.

Согласно согласованным условиям пакета, если на один из пунктов наложено вето – как сейчас по минимальной налоговой ставке в Польше – тогда все другие вопросы не принимаются. И план перечисления Украине 18 млрд евро проваливается.

"Это похоже на насильственные отношения: они продолжают обещать, что в следующий раз все будет по-другому, но в глубине души мы знаем, что нам будут наносить вред снова и снова", — сказал дипломат ЕС для Политико.

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