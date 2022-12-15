logo

BTC/USD

17688.37

ETH/USD

1287.88

LTC/USD

74.83

USD/UAH

39.80

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Из-за Польши Украина может не получить 18 млрд долларов от ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Из-за Польши Украина может не получить 18 млрд долларов от ЕС

Польша не подписала пакет соглашений, в который входила финансовая помощь для Украины от ЕС на 18 млрд долларов.

сегодня, 12:03
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

14 декабря Польша отказалась подписать пакет соглашений, где также была одобрена финансовая помощь от Европейского Союза для Украины в размере 18 млрд евро. Брюссель недавно согласовал все детали с Венгрией, отменившей свое вето на помощь. Теперь свои условия называет Польша. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Из-за Польши Украина может не получить 18 млрд долларов от ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: с открытых источников

В пакет соглашений входила финансовая поддержка Украины, план расходов для Венгрии из Фонда ЕС по восстановлению после пандемии, блокировка 6,3 млрд евро для Будапешта и налоговая реформа. Чиновники ЕС должны подписать соглашение в 17:00, однако премьер-министр Польши попросил перенести встречу на 20:00. Однако вечером так и не был подписан пакет соглашений. К обсуждению этих вопросов политики вернутся 15 декабря.

"Есть большое разочарование в том, что Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальный налог", — сказал дипломат ЕС.

Польша блокировала корпоративный налог ЕС несколько месяцев назад, но согласилась на условия. Затем помощь для Украины блокировала Венгрия. Теперь Польша снова не соглашается на введение налога и подписывает пакет соглашений.

Согласно согласованным условиям пакета, если на один из пунктов наложено вето – как сейчас по минимальной налоговой ставке в Польше – тогда все другие вопросы не принимаются. И план перечисления Украине 18 млрд евро проваливается.

"Это похоже на насильственные отношения: они продолжают обещать, что в следующий раз все будет по-другому, но в глубине души мы знаем, что нам будут наносить вред снова и снова", — сказал дипломат ЕС для Политико.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц заговорил о предстоящем сотрудничестве с Россией.

Также "Комментарии" писали о 10 странах ЕС, граждане которых меньше поддерживают Украину в войне с Россией.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/article/poland-holds-up-ukraine-aid-and-hungary-plans-over-tax-concerns/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!